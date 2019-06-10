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天氣熱！媽做整桌「消暑美食」隊友吃飽卻沒說：早知道不煮　網暴動報名

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▲▼ 媽媽用心準備一桌消暑美食，卻沒人吃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲媽媽用心準備一桌消暑美食，卻沒人吃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

悶熱的夏天容易讓人沒有食慾，冒煙的湯麵一口都吃不下。一名媽媽日前用巧手變出一桌「夏日佳餚」想給家人消暑，沒想到豬隊友卻已經帶孩子在外吃了披薩，也沒先跟她說，讓她獨自面對滿滿的一桌菜不知如何是好。而網友們看到整桌美食都傻了，心動表示可以幫忙消化，「這比披薩好吃」、「水果我收了」。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，她抱怨日前天氣炎熱，她就自己在家動手做了一整桌的「夏日佳餚」，包含了涼拌筍子、黃瓜、中卷等配料，一整盤新鮮蝦子以及貼心用冰塊冰鎮過的日式蕎麥麵，等著老公和孩子回家吃飯消消暑。

請繼續往下閱讀...

但是原po卻也無奈透露，「隊友跟兩個小鬼在外面吃披薩了，也不說一聲」，整桌愛心就這樣被擱著，讓她大喊早知道就不煮了。

貼文一出，許多媽媽都替她抱不平，表示「是我的話會超火的」、「罰跪算盤」、「可憐的阿木」、「留到晚上叫他們吃完，不可浪費」。

▲▼ 網友們很願意幫忙吃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友們很願意幫忙吃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看到這桌好手藝則是暴動求報名，「我可以去消滅它們」、「透抽我負責」、「哪裡可以排隊」、「很適合夏天的菜色」、「水果我收了」、「我想整桌打包可以嗎？」、「超消暑的一餐」、「這桌料理比起比薩好吃幾百倍」、「岳母不用擔心～我馬上來幫妳了（誤」。

原po事後也表示，很感謝網友們的熱情和欣賞，最後這桌菜她都有打包冰起來，給家人當晚餐吃完。

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關鍵字：夏天,美食,媽媽,豬隊友,爆怨公社

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