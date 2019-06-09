王伯群接任台南市向陽獅子會第11屆會長　黃偉哲等人祝賀

▲中華漕運文化協會理事長王伯群，接任台南市向陽獅子會第11屆會長，市長黃偉哲、市議員林燕祝等人前往祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創業維艱守成更難，台南市向陽獅子會創會至今10年，中華漕運文化協會理事長王伯群6月8日接任第11屆會長，台南市長黃偉哲及市議員林燕祝等人到場祝賀，肯定向陽獅子會熱心公益等表現，王伯群強調，他將持續和會員關心社會弱勢族群，舉辦愛心捐血活動，校園兒童視力檢查，用心做好社會公益工作。



新科會長王伯群表示，創辦人茂文鍾士曾經說過：「不開始為旁人做事，自己也做不了什麼大事」，僅以這句名言與大家共同勉勵。

台南市長黃偉哲親自到場，除了祝賀王伯群接任會長，並頒獎給8位充滿抱負、熱心公益的獅友：李秀秀、賴佩婷、賴嘉山、楊証堯、陳振賢、蔡志祥、王靖仁、蘇華建，及新聘顧問：李東樵建築師、萬寶龍空間設計公司總經理黃敏傑、估價師公會理事長陳翰基、日鮮市集餐廳老闆陳培樑、福樓餐廳老闆蔡俊男、星展地產開發公司顧問許茗媜、吳威儒及永恆記憶婚紗攝影師楊家和。黃偉哲還特別勉勵大家一起來參與熱心公益，並且和大家一起高唱：你是我的兄弟。

市議員林燕祝說，新會長王伯群擁有大陸閩南師範大學博士，平時熱心公益，身兼中華漕運文化協會理事長，肯定他的能力及為弱勢發聲的力量。

王伯群表示，過去一年，向陽獅子會在黃榮裕會長帶領及全體獅友共同努力付出下，會務日益興盛，參與公益活動及社會服務成果豐碩不落人後，如此傑出的成績表現，未來的一年，他將接續向陽獅子會傳承的重責大任，本於腳踏實地、實實在在精神，努力耕耘，並希望能在全體師兄共同相挺下再創佳績。