台南市消防局長李明峯率團　參訪瑞士訓練中心

▲台南市消防局長李明峯（左二），親自率團拜訪瑞士國際隧道訓練中心，針對車禍救援技巧脫困、捷運與地下建築場所搶救模式及隧道的救援標準作業進行理論探討與實務課程訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局長李明峯，6月1～7日，為期1週時間，親自率團拜訪瑞士國際隧道訓練中心（Interkantonales Feuerwehr-Ausbildungszentrum，簡稱IFA），針對車禍救援技巧脫困、捷運與地下建築場所搶救模式及隧道的救援標準作業進行理論探討與實務課程訓練。

消防局指出，台灣為縮短城鄉之間的距離，近幾十年來公路隧道與鐵路交通運輸均扮演極重要角色，也是人民生活中不可或缺的一部分，但隨著時代進步，為求土地更有效被開發與利用，鐵路地下化與長距離隧道已嚴然成為趨勢，但因屬長距離封閉性區間，一旦發生事故，所產生的煙與熱極可能造成嚴重災害。

由於瑞士境內擁有各種長度的火車隧道，其中亦包含全世界最長57公里之火車隧道，所以在救災上有設立火車救援專責隊及專用救援火車，這次參訪安排至瑞士國際隧道訓練中心（IFA），除了針對救援原理與分組進行了解外，亦針對火車隧道狹小空間救援方式、搶救佈線技巧及濃煙搜索進行實務訓練及實際任務演練。

台南市消防局長李明峯表示，為因應台南市海安路地下道搶救、公路車輛翻覆及未來鐵路地下化之救災預做防範，這次訓練除參考相關專業知識，並結合台南市消防局目前救災CCIO架構外，亦加強幕僚群遇類似災害事件，如何有效安全管控，並提升消防救災人員災時應變及救援技巧。