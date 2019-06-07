台南市國際龍舟錦標賽劃下圓滿句點　台南海事抱回最高獎金30萬元

▲台南市長黃偉哲頒獎給台南市國際龍舟錦標賽得獎隊伍。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南市國際龍舟錦標賽，自6月3日點燃戰火，今年總獎金達新台幣90萬3000元，經過了5天的激戰，終於在6月7日晚上8時30分舉行閉幕及頒獎典禮，為今年精彩的端午節嘉年華活動，劃下圓滿句點。

黃偉哲市長表示，今年龍舟賽期報名隊伍達165隊，3800餘人參加，競爭相當激烈。各方龍舟好手為了爭金奪銀，展現團隊合作精神，為爭取最佳成績的努力，令人感動。今年最緊張刺激、競爭也最激烈的是最高獎金為公開男子組大型龍舟比賽，計38支勁旅爭奪30萬元獎金，進入決賽的有台南海事、喬美餐廳、台西鵝肉A，這幾支隊伍實力堅強、不相上下，競爭過程相當精彩激烈，最後由台南海事隊勝出，拔得頭籌，從市長黃偉哲手中領到30萬元獎金，隊職員們都欣喜若狂，讓閉幕頒獎典禮現場氣氛HIGH到最高點。

黃偉哲說，非常感謝老天爺幫忙，今天天氣很好 ，晚上並沒有下雨，記得有一年下雨的時候下面都沒人，只有他在頒獎，那時候他還不是市長，是當立委的時候，所以天公作美，也祝大家有一個美好的夜晚。黃偉哲特別嘉勉每位參賽選手的運動精神，也邀請大家明年再來挑戰。

熱鬧激烈的龍舟競賽結束後，一如往例，大會將依循古禮舉行封江等儀式，感謝眾神明保佑龍舟賽期間風調雨順，平安順利，並相約明年臺南端午龍舟活動再會。