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台南市市長盃全國圍棋錦標賽南商登場　700多人競技

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▲第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓競技，吸引近7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

▲第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓競技，吸引近7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，6月9日上午在台南高商中正樓競技，吸引來自全國7百多位參賽者對弈，選手們全心專注對奕，以棋會友砌磋棋藝，令參賽選手獲益良多。

▲第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓競技，吸引近7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

　這場由台南市政府、中華民國圍棋協會、台南市體育總會主辦，台南市體育總會圍棋委員會承辦的第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門Ａ、Ｂ、Ｃ、幼兒等組別，共約7百多人競技，場面盛大。

▲第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓競技，吸引近7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

　開幕典禮由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山主持，鄭主委除歡迎來自全國各地的選手競技外，也向參賽選手說明圍棋的意義，圍棋是智力的活動，可增加個人對挫折的容忍度，讓人靜下心思考，這可以讓人一生受用不盡，圍棋不僅是比輸贏，比的更是算計與沈著，管得好自己，才能下得好棋，圍棋也是自我管理的學習，不能贏自己，怎麼贏別人，圍棋的思考訓練，可以帶給自己相當大的助益，成功的掌控者能贏自己也能贏別人，下棋不僅是棋藝，還有棋品、氣質、文化，及自我的涵養，是一種品藝兼修的一門技藝。

▲第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓競技，吸引近7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲、立委王定宇、議員李啟維、前議員李文下也上台致詞指出，圍棋是一項很好的活動，可以訓練選手沈著、冷靜、上進的能力，學圍棋的小孩不會變壞，感謝台南市體育總會圍棋委員會，大力推展圍棋技藝。

▲第9屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓競技，吸引近7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

　今天除立委王定宇、台南市議員李啟維等人到場外，立委陳裐妃的秘書張文雄、曾信凱…等眾多民代秘書、主任到場觀禮，並為選手們加油打氣。

今天圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

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關鍵字：台南市,市長盃,圍棋

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