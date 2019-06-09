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用電量暴增、備用電源沒啟動！沖繩那霸機場停電1小時半　24航班受影響

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▲▼沖繩那霸機場。（圖／翻攝自維基百科）

▲那霸機場突然停電，緊急備用電源又未正常啟用，導致2航班取消、22航班延誤。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

日本沖繩那霸機場今（9）日上午疑似因為用電量大增，導致停電近1小時，各家航空公司報到櫃台因此停擺，影響所有國內線及部分國際線，導致2航班取消、22航班延誤。儘管機場有設置緊急備用電源，但卻沒有正常啟動，詳細原因當局仍在調查中。

綜合日媒報導，國土交通省那霸機場辦公室表示，那霸機場航站在日本時間上午6時55分左右停電，導致民眾無法辦理登機手續。電力一直到當地時間上午8點20分才回復，造成2航班取消，22航班延誤，最久延遲1個小時49分才起飛。

根據營運的那霸機場航站公司說法，停電原因初判是旅客增加、溫度上升，加上機場商店的空調設備啟動，造成冷氣用電量暴增而斷電。雖然機場有設置緊急備用電源，但沒有正常啟動，因此登機櫃台、自動手扶梯、廁所和自動販賣機等設施都暫時無法使用。

這場臨時的停電事故，也引起許多旅客的抱怨，一名50多歲的男性預定搭乘前往東京羽田機場的航班，如今旅行計畫完全泡湯，只能在毫無空調的悶熱機場內等待，也不見預備電源啟動，氣得在現場大罵。

此外，由於前往石垣島的2航班被取消，一名來自東京埼玉縣的47歲男子，帶著10名同事到石垣島的旅程也被影響，他鎮定地表示，遇到這樣的意外也沒辦法，所以我們決定改變行程，租一台車、多多享受主島的風景。據了解，下午5點30分左右，所有要到石垣島的旅客都成功透過轉機抵達。

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關鍵字：沖繩,那霸機場,停電,日韓要聞

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