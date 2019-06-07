金門海漂豬又2隻確認染非洲豬瘟　肉類品即日起禁止輸台1週

▲金門又傳2頭海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒。（圖／地方中心翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（7日）表示，4日金門縣金寧鄉慈湖三角堡，及5日金湖鎮尚義海灘岸際各發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣檢驗，今天確定2頭都有非洲豬瘟病毒。 即日起將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

應變中心說明，金門防疫所4、5日接獲海巡署金馬澎分署通報，分別在金寧鄉慈湖三角堡及金湖鎮尚義海灘岸際各發現1頭死亡豬隻，採集相關檢體，豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸皆呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

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▲為確保產業安全，金門肉類品將暫停輸台1週。（圖／資料照）

應變中心指出，金門縣鄰近大陸福建省九龍江出海口，綜合推判，２頭死豬應由大陸漂流過來。死豬發現地點已由金門防疫所完成澈底消毒，二處發現地半徑3公里範圍共有4場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過的7家公司生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心表示，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共10例（金門縣8例，連江縣2例）。在國際及亞洲疫情部分，非洲32國及歐洲17國有向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情；亞洲計有大陸、蒙古、越南、柬埔寨及北韓等5國發生疫情，大陸全國32個省市區皆已淪為疫區，計有142案例，蒙古有7省11案例，越南有54省2,802案例，柬埔寨1省7案例，而北韓則有1省1案例。

應變中心呼籲民眾，雖適逢端午節假期，仍請不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法，也籲請國內相關業者做好自衛防疫，及提高生物安全措施，防堵疫情發生及傳播。