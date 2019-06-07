金廈小三通端午迎人潮　廈門五通預計將達2.35萬人次

▲船隻抵達廈門五通碼頭。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

端午節兩岸都放3天連假，廈金小三通即將迎來大批人潮，廈門同益邊檢站表示，今年端午期間，五通口岸的客流預計會達到2.35萬人次，出境高峰日為7日，入境高峰日為9日，日均旅客數約為7800人次。

同益邊檢站指出，為確保端午小長假期間出入境人員順暢通關，將在旅客高峰期到來前開足所有查驗通道，最大限度提升通關效率，縮短旅客候檢時間，確保不發生擁堵；充分利用自助通關係統、旅客信息預報系統等科技手段，提高口岸通行能力和效率；同時，加強旅檢現場的組織引導，維護口岸正常通行秩序。

廈門五通碼頭三期日前正式啟用，廈金航線航班都搬遷至新的候船樓，舊的候船樓已停用邊。邊檢機關提醒，由於新的候船樓面積較大，旅客辦理手續與通關的動線加長，建議旅客提早70分鐘辦理登船，注意充分預留出入境通關檢查時間，避免耽誤行程。

此外，根據金門統計的數據，今年5月份小三通的總入出境客共202974人次，比去年同期的152689人次增加50285人次，成長32.93％。其中大陸旅客就佔了一半，共103100人次，較去年同期64524人次，增加38576人次，成長比侶為59.79%。

對此，金門觀光處表示，近年小三通人次持續快速成長，主因為旅遊型態改變、政策爭取放寬與旅遊合作推展，在此基礎下，金門將持續衝刺與爭取，同時更應進一步檢視目前旅遊環境與產業配套，強化自身吸引力，才能讓金門之旅遊可長可久。

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