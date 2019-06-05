楊鎮浯會見廈門市委書記　盼金廈成「兩岸第一通道」

▲楊鎮浯與廈門市委書記胡昌升、市場莊稼漢會談。（圖／廈門廣電）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門縣長楊鎮浯日前展開廈門、漳州、北京行，3日在廈門與廈門市委書記胡昌升、市長莊稼漢等人會談。雙方分別就近期最熱門的四通議題、旅遊與金門生鮮牛肉銷陸等攸關金門產業發展、民生議題等事項進行討論。

胡昌升首先提到金酒，他表示，陸方願意加大力度在營銷上協助；去年有小三通往返人次超過170多萬，顯示兩岸交流越見成效。接下來重點，要放在持續加大力度實現產業融合。習近平先前提出的「應通盡通」，主要指的就是促進四通。因此建議雙方在這原則下，共同商討如何「應通盡通、能通早通、能通快通」。

胡昌升進一步提出「廈金融合示範區建設」，並指出，該如何做也是需要雙方共同商討，一起為彼此未來發展，尋找最佳共識與方案。

楊鎮浯表示，一月底率團交流時，已就相關議題進行具體討論，這段時間陸方相當積極，兩邊對接單位也持續有序對接中，此行除拜會新上任的胡書記，希望繼續支持金廈交流項目外，就是要就這些具體項目現有推動進度再做確認與討論。

楊鎮浯指出，小三通今年可望突破200萬人次，開航後花10年達成1000萬人次，但近日迎來的2000萬人次僅用5年，顯示目前交流態勢持續看好。習近平先前提出「把福建打造成台胞台企登陸的第一家園」，他則期盼「金廈成為兩岸往來的第一通道」，金廈本是一個生活圈，因此所有可以做的都已責成有關部門預作準備，待局勢成熟就能付諸行動，才能掌握發展先機。

楊鎮浯還說，金廈兩門淵源深厚，且有小三通之基礎，在歷經小三通19年的運作下，旅次突破2000萬，且今年大陸居民來金門旅遊也大幅提升，相較去年同期已成長超過30%，可見金廈兩門致力推動金廈旅遊圈已有十分亮眼的成績單。