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金廈共迎世界海洋日　海域中線「聯合放流」魚苗632萬尾

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▲金廈共迎世界海洋日　中線「聯合放流」經濟魚苗632萬尾。（圖／金門縣政府）

▲金廈在海域中線聯合放流。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

6月8日是世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局 於6日舉辦聯合放流魚苗活動，在金廈中線放流經濟魚苗共632萬尾。金門縣政府表示，放流魚苗為沿海漁業資源注入新活力，也希望藉由兩岸聯合魚苗放流活動，喚起民眾對海洋保護與永續利用的精神，共同營造生生不息的海洋環境。

金門水試所金門號試驗船與廈門船艇6日上午10點30分來到金廈中線211航標會合，載運著金門海域常見沿海經濟魚苗共632萬尾，由金門縣政府參議張瑞心、廈門市海洋發展局林懷遠總工程司於金廈中線宣誓「資源永續、與海共存」的決心後，展開兩岸聯合魚苗放流活動。

張瑞心指出，世界海洋日金廈兩岸聯合放流魚苗活動，從4年前開始，今年邁入第5年，當初是為了復育金廈海域漁業資源，增加經濟魚類的數量，兩岸聯合放流前4年累積放流的魚苗超過250萬尾魚苗，對於金廈海域漁群數量有很大的成長，今年又繼續擴大舉辦。

張瑞心提到，此次放流活動，水試所孵育黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾、午仔4萬尾共12萬尾魚苗，而廈門市海洋發展局也準備了黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬尾，以及時下最夯的大黃魚600萬尾，合計總共632萬尾魚苗進行放流，希望藉由兩岸共同攜手合作，讓金廈海域漁業資源永續發展，兩岸海域海洋資源生生不息。

金門水試所指出，金廈聯合魚苗放流活動今年已進入第5年，皆選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準（5公分以上）之健康個體，確保對海洋生態無破壞之虞，「過去4年兩岸合作放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等，受到當地漁民的肯定。」

水試所也曾經透過黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報，確認所放流魚苗會在週遭海域棲息，能對於在地漁業經濟有所助益。而為了能達到放流的經濟效益，水試所也呼籲，兩岸漁民避免於放流處及周邊海域進行強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，更能有效增益漁民的獲利。

聯合國自2009年起將每年6月8日訂為世界海洋日，以提高全球對當前海洋所面臨問題之關注。水試所表示，希望能藉由每年的兩岸聯合放流魚苗活動，喚起民眾對海洋保護與永續利用的精神，同時聯繫金廈兩岸，共同營造生生不息的海洋環境。　　

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