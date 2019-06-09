保障核心優勢技術！陸計畫建「國家技術安全管理清單」防美打壓

▲美中兩國在貿易戰中互相出招較勁。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國官媒《新華社》近日指出，國家發展和改革委員會表示，根據《國家安全法》等相關法律法規，相關單位正研究建立「國家技術安全管理清單制度」，想藉此更有效地預防和化解國家安全風險，具體措施將在近期頒布。

報導也稱，「一些國家採取極端手段阻斷全球科技合作體系，中國旗幟鮮明地表示反對；建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術，反過來遏制打壓中國的發展。」

報導提到，中國將會以更加開放的態度，推動同各國在市場化法治化原則基礎上，開展技術交流合作，這立場始終不會改變，沒有創新就沒有進步。不過內容卻沒有提及「國家技術安全管理清單」制度的任何細項，及哪些技術領域；此外，這份清單是否和美中貿易戰升溫有關，也只能讓外界自行揣測。

▼「國家技術安全管理清單」可用於防範美國打壓。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，中國商務部先前也宣布，將建立「不可靠實體清單制度」，不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，以及嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將被列入清單。市場分析師推斷，這是中國在華為被封殺後，針對美企的反制措施。

《環球時報》總編輯胡錫進近日也在推特上表示，據他所知，政府正準備建立一套管理機制，來保護中國的關鍵科技，這是中國改善相關機制的重要一步，也是為了反擊美國打壓。「一旦啟動這項機制，部分出口至美國的科技將受到管控。」

值得一提的是，部分媒體透露，發改委近期2天內3度舉行會議，很可能是計畫祭出「稀土政策」，因為稀土一直被認為是中國在貿易戰中反制美國的重要利器。