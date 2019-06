精準預測中國貿易戰下一步！　 彭博：華爾街全都在關注「他」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。(圖/CFP)



國際中心/綜合報導

美國華爾街最近發現,有位「神秘人物」掌握了很多貿易戰內線消息,他在推特PO出的消息大多都是精準預測,追蹤人數在短短1個月內飆到5萬人。這位人物就是《環球時報》總編輯胡錫進,他日前向《彭博》透露,「因為工作性質的關係,我確實能得到一些『資訊』。」

▲不少投資人都會看胡錫進的推特,來掌握中國下一步。(圖/翻攝微博)



胡錫進時常在推特上發表自己對當局政策的預測,包括中美貿易談判、華為包裹事件等等議題,他總能正確的推測出中國下一步,成為了美國投資人眼中的「關鍵政策預言家」。胡錫進接受《彭博》訪問時提到,「我不確定中國官員是不是刻意在向我透漏這些資訊,但彼此都算是有默契」,自己在中國共產黨的宣傳計劃中,角色也是相當模糊。

美媒The Bear Traps Report創辦人麥當諾(Larry McDonald)表示,胡錫進的推特就像「中共版的川普推特」,很多美國的投資人、企業等等都會密切關注他的PO文,因為他提供的消息大多很準確,所以先前才因為一篇貼文,讓美國波音公司的股價暴跌到4個月來的新低,「他的推特就像是中共談判策略的一種管道」。

此外,大家也發現如果胡錫進PO文提到「Based on what I know」(據我所知)這幾個字,就代表這條消息非常可靠,他在聯邦快遞、留學警告以及中國創建國外公司黑名單的貼文中,都有清楚的提到這幾個字,而這些預測後來也被證實完全正確。

Based on what I know, more than one Chinese key departments are collecting experts' opinion on further countermeasures against US suppression. Plus, new measure is likely on its way.