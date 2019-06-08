蔡賴對決／有能力結婚生子！賴清德：學貸十年免繳「一起養兒育女」

記者蔣婕妤、張乃文／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2時登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。賴清德在政見發表會的第一階段申論中發表四大目標，包括「守護台灣、強化司法改革、推動憲政改革及投資台灣」。其中賴清德強調，將推動「學貸十年免繳」且利息降低，也會課三間房屋以上空屋稅。他表示，讓大家畢業就能找到工作，想結婚、有能力能結婚、生養小孩，「一起負擔養兒育女」。



賴清德承諾，若當選總統將完成多項目標，包括守護台灣、反對「一個中國、一國兩制，其次強化司法改革、淘汰恐龍法官，第三推動憲政改革，維持總統直選，但恢復閣揆同意權、立委可兼任部會首長等，以及廢除考監兩院。

在「守護台灣」方面，賴清德表示，堅決反對一個中國原則、一國兩制及和平協議，另外，也要加強美台軍事合作，讓台灣達到足夠的嚇阻力量。

「強化司法改革」方面，賴清德指出，將淘汰恐龍法官及不適任人員，讓司法能成為人民的司法。

「憲政改革」目標方面，賴清德說，依舊維持總統直選，不過會恢復閣揆同意權，且立法委員得以兼任部會首長，同時廢除考監兩院。「投資台灣」方面，賴清德期望能投資下一代，他提到將鬆綁教育法令，加強多元實驗性教學、新創教育，也會持續推動雙語國家政策，縮短學業落差，避免畢業即失業的狀況；在技職教育方面則會引進師徒制。

另外，賴清德提出，「學貸十年免繳」，且利息還要降低，也會設立百億新創基金，課三間房子以上空屋稅，希望協助買房，國民教育部分則是向下延伸。賴清德更強調，希望能達成畢業就能找到工作，想結婚，就有能力能結婚、生養小孩，一起負擔養兒育女責任。

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-賴清德。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）