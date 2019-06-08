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影／郭台銘餓到夜市吞臭豆腐止飢　吃飽嗆聲蔡政府「人民不能再忍耐4年！」

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記者 王亞志／ 新北報導

鴻海董事長郭台銘，為了參加國民黨總統初選爭取民眾支持，他8日繼續北台灣夜市行程，拜訪新店安和國際夜市發放福袋，受到攤商和民眾熱情包圍。民眾扶老攜幼帶小孩前來合影，郭台銘來者不拒，通通將小孩一把抱住一起照相，展現親民作風；親切的郭董還突然拐進一間麻辣鴨血店，吃了一盤臭豆腐，喝了一碗麻辣鴨血湯，外加一袋鮮奶紅茶，200元平民小吃，就是郭董今日晚餐，另外郭台銘也帶頭率領民眾，向蔡政府嗆聲高喊「人民不能再忍耐另一個4年了！」

▲▼ 郭董忙著跑行程，在夜市吃臭豆腐當晚餐 。（圖／記者王亞志攝）

▲ 郭董忙著跑行程，在夜市吃臭豆腐當晚餐 。（圖／記者王亞志攝）

▲▼郭台銘前往新店安和夜市發放果凍財神包。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘前往新店安和夜市發放果凍財神包，狂抱小孩合影。（圖／記者李毓康攝）

端午連假天氣悶熱，郭台銘中午先前往三重中山棒球場，和雲林文昌國小少棒小將一起拍攝宣傳影片，接著趕往板橋重慶黃昏市場，他忙著掃街沒空吃東西，最後再前往新店安和國際夜市。郭董在晚間7點半抵達，花了快一個小時才走完一圈。有攤商拿出香腸和米血糕請郭董品嚐。郭董忙著抱小孩合影根本沒吃，加上天氣炎熱，郭董索性走進一間麻辣鴨血店，點了一盤臭豆腐麻辣鴨血，花費150元，隨行人員再幫他點了一袋鮮奶紅茶。200元平民夜市小吃，就是郭董的晚餐。

▲▼ 郭董忙著跑行程，在夜市吃臭豆腐當晚餐 。（圖／記者王亞志攝）

▲▼郭董吃完200元平民夜市晚餐，向蔡政府嗆聲「人民不能再忍耐另一個4年了！」（圖／記者王亞志攝）

被問到民進黨初選政見發表會，蔡英文喊話賴清德「2020不能說，只有我才能贏，而是我們要一起贏，1＋1絕對大於2」，被解讀是尋求連任。郭台銘表示，民進黨真的是「老猴變不出新把戲；人民忍耐最後幾個月還可以，再忍耐4年就不行！」

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關鍵字：安和國際夜市,郭台銘,臭豆腐,蔡英文,2020總統大選

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