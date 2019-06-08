蔡賴對決／賴清德：感謝蔡總統2008年帶領　人民2018年已做出決定

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰、蔡文鈴／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒。賴清德於結論中表示，感謝蔡總統在2008年接下黨主席，帶領民進黨於2016年重返執政，但也不諱言的民進黨在2018年遭受空前的困難，在這種狀況下一定要嚴肅面對人民選票的考驗，勇敢掌握「接力賽」的智慧，否則總統講到的施政價值都將毀於一旦。

第二階段提問結束後，進入到最後第三階段的結論。賴清德表示，二十幾年來都希望跟大家一起為台灣而努力，他要感謝台南市民與台灣各界對他的栽培與支持，更感謝蔡總統在2008年接下黨主席，帶領民進黨於2016年重返執政，不過也不諱言的民進黨在2018年遭受到空前的困難，在這種狀況下一定要嚴肅面對人民選票的考驗，勇敢掌握「接力賽」的智慧，否則剛剛總統講到的施政價值都將毀於一旦。

賴清德說，身為一個棒球愛好者都知道，一場球賽最大的價值就是要贏得勝利，球團也不會因為派出一位最強的投手就被當作是背叛團體，如果基於這種想法，最後若球賽輸掉了也犧牲所有球員的努力。他說，2018年人民已經做出了決定，民進黨如果再錯失這個良機，過去所做的努力將蕩然無存、毀於一旦，蔡總統所謂「1加1大於2」，其中第一個1是誰做代表非常重要。

賴清德表示，未來他一定會是守護台灣、維護民主的總統，他從小出身貧困環境、在基層長大，所接觸到的不是勞工就是農漁民，因此未來會是一個傾聽民意、深入基層的平民總統。另外，他所接受過的醫學訓練，也將轉化成一個有領到能力、解決問題、以及有執行力的總統。

賴清德也說，從他過去擔任國大代表、立法委員、台南市長一直到行政院長，都堅守著清廉愛鄉土的創黨精神，他過去拜訪陳定南紀念園區時也曾說過「賴清德是清出於南」，因為他一直都將前宜蘭縣長陳定南視為政治上的導師，所以在擔任台南市長七年內不僅沒有任何案件纏身，市府同仁也都沒有涉及任何案件，在地方上是非常難得的。

賴清德指出，民進黨在不同階段都有不同的任務要進行，第一階段是要追求民主、打破威權體制，第二階段是鞏固民主，到第三階段則要守護民主、與國際社會共同合作，並且把民主推行到中國去，讓中國人民也能夠享受民主制度，不僅為台灣提供更安全的環境，也可以得到兩岸長遠的和平。

賴清德說，縱使國際局勢已經蓋變，過去美國聯中抗俄，跟中國建交，跟台灣斷交，但現在美國發動美中貿易戰，本質是要爭取世界第一，在這種狀況下台灣需要一個有領導能力、在國際變動中爭取台灣利益的總統，希望爭取大家的支持讓他完成歷史性的工作。

最後，賴清德也強調，他有十足的把握與信心能夠打敗國民黨的候選人，也說「我比柯文哲市長更能夠守護台灣，也比韓國瑜市長更能治理國家」，他將會跟大家一起努力壯大台灣，明天開始連續三天將從屏東出發開始車隊遊行，繼續宣傳他的執政理念，更重要的是希望大家接到民調電話能夠支持賴清德，他一定會將勝利送給大家。

民進黨8日舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。