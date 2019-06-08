蔡賴對決／賴清德拋憲改　蔡英文：最適合就是現任總統沒利害衝突

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。針對賴清德拋出「憲政改革」的主張，蔡英文在會後記者會上表示，應該要經過廣泛討論，把所有可能一併討論，「最適合憲改就是現任總統，沒有利害衝突，也知道問題在哪」。

針對賴清德拋出憲政改革，主張維持總統直選，但是恢復閣揆同意權，立法委員得以兼任部會首長、廢除考監兩院、十八歲公民權等。蔡英文在會後記者會上表示，在一、兩年前的全代會上，她是黨主席，已經請黨的智庫開始研究，智庫提了幾套方案。

蔡英文認為，憲改的18歲公民投票權，這在國民黨沒有強而有力的配合下，使得我們沒辦法跨過修憲高門檻；同樣道理，很多不同憲政體制核心，行政院長跟總統關係如何來形塑，都可以來討論。

蔡英文認為，憲政體制的改革，應該要經過廣泛討論，把所有可能發生的影響，或是制度實施過程中有什麼窒礙難行，對國家整個行政執政團隊能更有效率，要有討論，而帶領憲政改革的人必須要沒有利益衝突。

蔡英文認為，在現有體制能運作一段時間，知道問題在哪，才能有效領導憲政改革，「所以我也說過，最適合領導憲改的，就是現任總統，沒有利害衝突，也知道問題在哪。」

▲民進黨政見發表會後，總統蔡英文離開華視。（圖／記者林敬旻攝）



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