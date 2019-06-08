蔡賴對決政見會落幕　蔡英文喊話支持者：敵人不在這個講台上

▲賴清德、蔡英文、卓榮泰。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選政見發表會8日下午落幕，總統蔡英文透過臉書分享心情，她也向支持者喊話，「今天的政見會，我們的敵人和對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者」，期盼為了台灣放下個人、團結一致，最後贏得勝利。

蔡英文表示，每次參與政見會、或是參與國際經貿談判，心情一定多少都會起伏，從一開始很謹慎、想安靜讀資料，後來開始有怪表情，接著有人想逗她笑，最後上場時就會是開心的。



蔡英文說，這個心境，也適用在民進黨和台灣身上，「執政初期總是困難，但我們一定能走過困難、跨過挑戰。所以為了民進黨，為了台灣，我們放下個人，團結一致，最後也會贏得勝利」。



蔡英文指出，從2008到2016重返執政，證明了蔡英文是最能夠團結民進黨從困境中走向勝利的那個人，也最能夠在國際情勢變動中，帶領台灣走向國際，讓台灣不孤單，讓台灣成為世界的台灣。



針對政見會，蔡英文喊話，「我們的敵人和對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者。我們要團結每一個人，包括在電視機前和網路上，每一個關心民進黨、關心台灣的朋友，一起來守護台灣。2020，不能說只有我才會贏，而是我們要一起贏，一加一絕對大於二。」