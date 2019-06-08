　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡賴對決政見會落幕　蔡英文喊話支持者：敵人不在這個講台上

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴清德、蔡英文、卓榮泰。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

▲賴清德、蔡英文、卓榮泰。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選政見發表會8日下午落幕，總統蔡英文透過臉書分享心情，她也向支持者喊話，「今天的政見會，我們的敵人和對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者」，期盼為了台灣放下個人、團結一致，最後贏得勝利。

蔡英文表示，每次參與政見會、或是參與國際經貿談判，心情一定多少都會起伏，從一開始很謹慎、想安靜讀資料，後來開始有怪表情，接著有人想逗她笑，最後上場時就會是開心的。

蔡英文說，這個心境，也適用在民進黨和台灣身上，「執政初期總是困難，但我們一定能走過困難、跨過挑戰。所以為了民進黨，為了台灣，我們放下個人，團結一致，最後也會贏得勝利」。

蔡英文指出，從2008到2016重返執政，證明了蔡英文是最能夠團結民進黨從困境中走向勝利的那個人，也最能夠在國際情勢變動中，帶領台灣走向國際，讓台灣不孤單，讓台灣成為世界的台灣。

針對政見會，蔡英文喊話，「我們的敵人和對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者。我們要團結每一個人，包括在電視機前和網路上，每一個關心民進黨、關心台灣的朋友，一起來守護台灣。2020，不能說只有我才會贏，而是我們要一起贏，一加一絕對大於二。」

ET快訊
存款300萬！夫妻年收112萬「不敢買房」　心酸曝原因…網勸
3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重

關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,政見會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

端午連假到　北農：蔬果到貨量少、價格降但仍高於去年同期

韓國瑜承諾花蓮3項建設！為「台獨工作者」賴清德抱屈：民進黨擺明做掉他

蔡賴對決政見會落幕　蔡英文喊話支持者：敵人不在這個講台上

百攤「韓流夜市」花蓮再現　攤商推「市長同款」搶賺15萬韓粉財

花蓮造勢！若有機會當總統...韓國瑜15萬人前承諾：我有信心創造兩岸和平

韓國瑜花蓮造勢！「蔣公分身」李登科現身力挺　韓粉驚呆合照：真的好像

上舞台第一件事！　韓國瑜「現場飆唱」笑稱東大門KTV：我想在大街跳舞

聽完蔡賴政見發表　游梓翔：賴清德在很多方面更像執政者

獨／韓國瑜搭台鐵提前抵花蓮　「護衛者聯盟」6隨扈開7小時趕車護駕

霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛

獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」 秒爆氣...不想做了

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

影／我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

林志玲度蜜月不忘挺好友　送花籃捧場王力宏

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

李易4歲Q兒開MINI！　「8秒倒車入庫」…網看傻：停得比我還好

面對夏天「短褲」即是正解！亮色系值得投資、微合身最修飾

女力對決引爆彰化體育館　彭詩晴飆18分力壓全場

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

政治熱門新聞

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎..

醫師嗆韓不懂登革熱　高雄市府回..

韓國瑜請假表一公開　網看完吵翻..

紅潮塞爆花蓮東大門　主辦單位：..

醫師轟韓國瑜：你連登革熱都不懂

「總統選庶民」　主辦單位：現場..

獨／熬夜搶發「國瑜財」　攤商嘆..

蔡英文新寵！正妹隨扈貼身保護曝..

館長爆黃國昌邀請參選「不分區立..

韓國瑜：我有信心創造兩岸和平

即／韓國瑜來了　韓粉簇擁重現「..

蔡賴對決／賴：學貸十年免繳　「..

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜為賴清德抱屈：民進黨擺明做掉他！

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢8日下午在花蓮隆重登場，韓國瑜傍晚5時許在15萬韓粉的簇擁之下大進場，許多韓粉激動地濕了眼眶，韓國瑜致詞時除了感謝支持者外，還為賴清德抱屈，直言民進黨擺明要做掉賴清德，未來幾個月手段會愈來愈激烈，要讓民進黨2020下台！

聽完蔡賴政見發表　游梓翔大讚賴清德

賴清德：1+1大於2的第一個1是誰？

賴清德拋憲改　蔡英文：最適合就是現任總統

蔡英文自稱現在進行式　賴清德：她說法好像我已經當選總統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎之尷尬

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面