聽完蔡賴政見發表　游梓翔：賴清德在很多方面更像執政者

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-賴清德、蔡英文、卓榮泰。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）



政治中心／綜合報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。雙方在申論、提問、結論階段各自有不同主張，對此，世新大學副校長游梓翔在臉書評論，「純就政見或辯論而言，賴清德勝。」

游梓翔表示，兩人在台灣定位或施政方向上差異不明顯，但答題內容和回答態度仍有不同。賴清德無論在政策鋪陳、問題診斷和解決方案上相對更具體，政策語言較多，蔡英文則較多口號和政治語言。「如果忘記現任的其實是蔡英文，賴清德在很多方面更像個執政者。」

首先，在提問階段《自由時報》鄒總編輯問「兩人是否願意承諾落敗接受初選結果」，游梓翔說，賴清德直接答覆如果選民支持「蔡英文2.0」，他會接受，但蔡英文花了4分鐘轉來轉去，關鍵那句就是說不出來，「蔡的閃避或許是個人戰略考量，卻失了民主形象。

其次，賴中強律師和《今週刊》梁永煌社長問了大家關心的低薪、外勞、勞保年金、如何讓民眾感受經濟成果、如何因應中美貿易戰等關鍵問題。游梓翔認為，蔡英文的答覆口號充斥，如「優質工作機會」、「鞏固經濟信心」、「世界級產業」等，賴清德則更正面回答，包括釐清外勞數量與低薪關聯性，並提出處理勞保年金的具體方案等。

游梓翔指出，針對賴和梁的提問，如果國民黨初選參選人高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘或是前新北市市長朱立倫，也能給出他們各自的答案，甚至找時間錄個短視頻，來個類似美國國情咨文後少數黨的「反方回應」，那就太好了。

游梓翔說，結辯時蔡英文列舉政績，呼籲要「一起贏」，賴清德最後結辯，用了「接力賽」和「棒球」的比喻，特別是「派出最強投手不是背叛團體」的說法，因應黨內認為他的參選是背叛的批評，應是事前設計好的橋段，非常精彩。

游梓翔提到，就民進黨初選規則和黨內態勢，無論表現，蔡還是比較可能出線。不過，如果選擇候選人能更考量政見，就會讓我們離民主更近、離民粹更遠，這就是舉辦政見「面試」最大的意義。民進黨辦完了，接下來就等國民黨了。