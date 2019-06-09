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台灣經濟腳麻？郭台銘「雙腿論」破貿易戰困局：馬上實作

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▲▼郭台銘出席國防醫學院校友會成立大會餐敘。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘以「雙腿論」舉例，承諾選上總統會帶動台灣政治、經濟。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「政」「經」兩塊與人民生活息息相關，而台灣雖民主進步向前，但經濟部分卻從亞洲四小龍之首讓位，移居末座後便沒有起色。表態參選總統的鴻海集團董事長郭台銘的「雙腿論」便以此為根基，要以經營企業的模式讓台灣復甦，活絡整體經濟。

郭台銘針對政經發展提出「雙腿論」，主張國家要持續向前邁進的關鍵密碼就在「雙腿」都要跨出。他說，一個國家要向前走，就跟人一樣，要用兩條腿走路，一條腿是經濟腿，一條腿是政治腿，「當我先把經濟的腿跨出去」，跨十年、再跨二十年，想要再往前跨，這個經濟的腿必須要非常穩；相同的一個國家的政治要進步轉型，政治腿勢必也要往前跨出去。而這兩條腿缺一不可，「經濟這條腿如果站穩了，政治這條腿就比較容易可以跨出下一步」。

面對中美貿易戰，川普的25%關稅重創中國產業，其中受到衝擊的台商也因應經濟部提出的「歡迎台商回台投資行動方案」政策，將資金分散風險轉回國內，但貿易戰期限未明，加上台灣腹地有限、勞工薪資不符企業需求等，難以成為長期計策。

據悉，「歡迎台商回台」方案已通過69家台商，投資金額3690億元，將於南部擴建新廠，並招募1354位國內專業人才管理，共計可能帶來3萬3000多個工作機會。

對此，郭台銘敬告蔡英文總統，不要在沉浸在盲目的樂觀中，還在用台商回流的金額麻醉大眾，「請你即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲」。

郭台銘曾以「雙腿論」比喻，政治與經濟就像人的左右腿，需要兩者同時向前，倘若僅有單一腳向前跨，那人將難以維持平衡。他舉例，中國經濟改革成功，響前跨出撐住30年，但政治始終跟不上，面對中美貿易戰才會被絆住，失去了穩定性。

▲▼蔡英文主持「三年有成 臺灣進步關鍵字」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

▲郭台銘認為，蔡政府的台商回流政策只能透過金額麻醉大眾。（圖／記者張凱喨攝）

反觀台灣，雖然政治改革讓民主進步，政績提出的數字都是「正成長」，但實際情況卻是經濟無法跟上，除了讓民眾感到生活困苦，年輕人抱怨低薪、無法買房之外，直接性地影響結婚生子的意願，讓下一代人數減少，成為惡性循環，與政績提出的「正常長」數字相違。

郭台銘說，台灣的經濟腿就像腳麻般停住，但他有著40多年的工作經驗，配合企業執行力，可以帶領台灣經濟向前邁進，除了讓經濟跟上政治之外，也同時向前，創造美好願景。

政策方面，郭台銘認為，台灣的經濟平庸式成長，面對中美貿易戰時的政策推向為「保護主義」，且加入FTA（自由貿易協定）的涵蓋率僅有9%左右，與新加坡、韓國、日本的差距太多，若他當選，將讓FTA提升2～3倍，在加入美國、日本、中國等國的區域性合作。

「我不會只喊口號，而是馬上實作」，郭台銘指出，他在14個國家內掌管140萬名員工，懂得經濟背後是科技的整合，倘若只談政治太空泛，唯有透過科技的整合，才能創造經濟，擺脫低薪，讓人民擔憂的勞保基金、健保破產等問題，透過外銷解決。

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關鍵字：郭台銘,雙腿論,台商,中美貿易,2020,總統大選,FTA

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