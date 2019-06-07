　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

端午粽飄香慶警察節　瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 端午粽飄香慶警察節 瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲ 端午粽飄香慶警察節，瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月15日警察節是警察的大日子，全台各地的警察，並未因此享受休假，但也各自規劃了不少特別的活動來慶祝。由於東北角偏鄉地區仍有許多獨居長者或清貧家庭，多半民眾年事已高，又無法外出工作，亟需民生物資支援。瑞芳警分局特別聯繫警友會商議，並將慶祝活動「化小愛為大愛」。

正好時間適逢端午節，瑞芳警分局副分局長林福財與警察之友會瑞芳辦事處廖義成、楊義秋、任水柳等三位副主任連袂探訪慰問，並當場致贈慰問禮金及肉粽禮盒，讓這些家庭及長者感受社會關愛及節慶氣氛。

▲ 端午粽飄香慶警察節 瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

其中，有位年齡高達九十歲的獨居貟（ㄩㄢˊ）姓老榮民，雖然身體還算硬朗，但因獨居加上重聽，僅能靠自己微薄津貼度日。他看到副分局長等人來訪，露出難得笑容。

另一名則是猴硐地區的老礦工，現年60多歲的吳先生，由於從事礦業，肺部吸入煤渣受損嚴重，多年來治療無效，氣切無法言語，臥病在床多年，靠太太不離不棄全天照顧，致家庭生活困苦，吳先生夫婦不斷表達謝意，直呼真是雪中送炭！

瑞芳警分局副分局長林福財表示，這次警察節送暖活動，展現了警察在平時維護治安工作外，也有鐵漢柔情的一面，透過關懷訪視轄區民眾一起過好節。

▲ 端午粽飄香慶警察節 瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

ET快訊
言承旭到底做錯什麼？他神解「戀愛最常犯的大忌」：分開後才懂
問晚餐店名！老婆突「想要炒飯」　夫羞爆：回去再說..結局糗翻

關鍵字：新北,瑞芳,弱勢,獨居長者

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

享受過程＆當下　龍舟競賽雖輸但笑聲不斷

中風又痛風加氣喘＆無子女　獨居老人苦到底

羅東博愛送中低收者福音　到家預立醫療照護諮商免費

端午粽飄香慶警察節　瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情

歡慶開齋嘉年華　體驗穆斯林文化與異國美食

神奇的端午　「午時水」與立蛋傳說

桃園失智女子廟宇討粽　暖警送返家還贈粽

東港下廍蘇王爺建廟　指示取烏龍百年古井午時水

全台白龍庵安慶堂五瘟宮今年停辦端午活動　信眾好失望！

台南市善化警友辦事處主任交接　場面溫馨

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

享受過程＆當下　龍舟競賽雖輸但笑聲不斷

中風又痛風加氣喘＆無子女　獨居老人苦到底

羅東博愛送中低收者福音　到家預立醫療照護諮商免費

端午粽飄香慶警察節　瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情

歡慶開齋嘉年華　體驗穆斯林文化與異國美食

神奇的端午　「午時水」與立蛋傳說

桃園失智女子廟宇討粽　暖警送返家還贈粽

東港下廍蘇王爺建廟　指示取烏龍百年古井午時水

全台白龍庵安慶堂五瘟宮今年停辦端午活動　信眾好失望！

台南市善化警友辦事處主任交接　場面溫馨

區域市場持穩　高雄房價恐回不去了　

2歲男童住1700公里大莊園！失蹤3天…「離奇陳屍」住家水塔

香港公開賽／王子維直落二退印尼大師賽亞軍　挺四強碰金廷

享受過程＆當下　龍舟競賽雖輸但笑聲不斷

千人「陸上行舟」慶端午　盧秀燕踩踏木屐叫醒穿山甲祈福

郭書瑤緊身短上衣「豐滿胸型全露」！　趴地熱舞「翹臀狂扭」網瘋了

NBA冠軍戰／大學隊友爆雷納德超無聊垃圾話　對籃板異常執著

花30元就可乘坐「大王蓮」體驗漂浮　但…體重必須50公斤以下

《炮仔聲》雙渣男互餵食！　48歲江宏恩曝「魔鬼飲食法」吃不胖

電梯故障「19樓瞬間墜1樓」　9歲女童驚恐自救：所有樓層全按了

地方熱門新聞

桃園八德星空電影院　6/6開播..

樹林生命紀念館　開放民眾參觀

悲劇！兒子不聽話　老爸心臟病發

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

東石漁人碼頭龍舟賽端午節登場

端午連續假期　台南國際龍舟賽好..

龍潭龍舟賽　桃猿LamiGir..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

通過全球驗證　洪瑞清生產世界級..

印尼千人台南祈安　南警關心相護

疲勞駕駛　花蓮小客車撞路樹1死..

神奇的端午　午時水與立蛋傳說

中獎還得花3800元　回饋獎空..

水利會改制　鄭文燦有承諾

更多熱門

相關新聞

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺攤

希望這一家人能早點度過難關啊！臉書粉絲專頁「光線」，分享了一則貼文表示，台中一名腎臟癌末期的李大哥，病情已經嚴重到影響肝肺淋巴管，但每天還是得在烈日下擺攤貼補家用，但他卻連補品都買不起，希望善良的社會大眾可以幫幫李大哥。

龜吼漁夫市集　端午摸彩送好康

魅力深澳漁樂季　越夜越美麗

「花少食堂」粽飄香 　弱勢童有家的感覺

金山承天宮65週年祈安海陸遶境

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳毛翻

問店名她突想要炒飯！尪羞爆結局糗翻

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面