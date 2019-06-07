▲ 端午粽飄香慶警察節，瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月15日警察節是警察的大日子，全台各地的警察，並未因此享受休假，但也各自規劃了不少特別的活動來慶祝。由於東北角偏鄉地區仍有許多獨居長者或清貧家庭，多半民眾年事已高，又無法外出工作，亟需民生物資支援。瑞芳警分局特別聯繫警友會商議，並將慶祝活動「化小愛為大愛」。

正好時間適逢端午節，瑞芳警分局副分局長林福財與警察之友會瑞芳辦事處廖義成、楊義秋、任水柳等三位副主任連袂探訪慰問，並當場致贈慰問禮金及肉粽禮盒，讓這些家庭及長者感受社會關愛及節慶氣氛。

其中，有位年齡高達九十歲的獨居貟（ㄩㄢˊ）姓老榮民，雖然身體還算硬朗，但因獨居加上重聽，僅能靠自己微薄津貼度日。他看到副分局長等人來訪，露出難得笑容。

另一名則是猴硐地區的老礦工，現年60多歲的吳先生，由於從事礦業，肺部吸入煤渣受損嚴重，多年來治療無效，氣切無法言語，臥病在床多年，靠太太不離不棄全天照顧，致家庭生活困苦，吳先生夫婦不斷表達謝意，直呼真是雪中送炭！

瑞芳警分局副分局長林福財表示，這次警察節送暖活動，展現了警察在平時維護治安工作外，也有鐵漢柔情的一面，透過關懷訪視轄區民眾一起過好節。