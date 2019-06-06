▲ 青春山海線魅力深澳漁樂季，「水舞秀開場」越夜越美麗。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市府與瑞芳區漁會合作辦理「青春山海線魅力深澳漁樂季」水舞在6日首次展演，從下午3時開始，深澳在地漁民及漁業志工就開始淨港，宣誓守護深澳漁港山海青春決心，民眾不禁直呼，來深澳漁港有得吃，有得玩，還有水舞可以看，真是越夜越美麗！

市長侯友宜啟動深澳漁港水舞後，豐富的色彩變化在夜間形成光浪，搭配海天步道光雕、漁火及九份黃金山城點點燈火，交織而成綽約美景！水舞啟用後，侯友宜化身代言人，行銷深澳漁港漁樂季、娛樂漁業及在地尚青的漁產品。

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▲ 青春山海線魅力深澳漁樂季，「水舞」只到6月13日止。

最後，登上娛樂漁船出海夜釣去，享受深澳夜釣的魅力，侯友宜宣布「青春山海線魅力深澳漁樂季」船遊秘境及夜釣體驗，將結合深澳鐵道自行車（Railbike）推出套裝遊程，持續推出到8月底！讓民眾從白天玩到夜晚，整個暑假都能暢遊深澳青春山海。

侯友宜表示，深澳漁港是青春山海線政策重要的觀光景點，該港擁有全國數量最多的娛樂漁船，還鄰近象鼻岩及酋長岩等特殊地景，觀光潛力無窮，市府推動智能漁港政策，融合智能科技及山海資源，深化在地旅遊品質，來趟魅力深澳小旅行，體驗船遊夜釣，欣賞水舞展演，吃尚青的海鮮，看看深澳漁港的轉變，保證讓您盡興而歸！

▲ 新北市長侯友宜說，全國最好吃的小卷在深澳。