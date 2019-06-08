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撞台灣漁船想落跑「海巡強勢登船」　陸漁船秒簽和解：賠600人民幣

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記者郭世賢／新北報導

蘇澳籍「金0富」漁船7日在彭佳嶼北北東方44.7浬處海域，被一艘大陸籍「蘇0漁」號漁船撞壞船體，發生漁事糾紛。海巡署艦隊分署接獲蘇澳漁業電台通報後，立即協調第二巡防區，並調派澳底海巡隊警艇前救援。經海巡人員協調，陸船簽和解書願賠人民幣600元賠償「金」船船體損失，成功協調雙方完成和解。

▲ 台籍「金0富」漁船遭陸船逼近碰撞 海巡派警艇急馳救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 台籍「金0富」漁船遭陸船逼近碰撞，海巡派警艇急馳救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

7日上午10時45分，「金0富」漁船蘇澳漁業電台通報，於彭佳嶼北北東方44.7浬（約83公里）處海域遭大陸藉「蘇0漁」號漁船干擾，請通報海巡署派艇前往協助。澳底海巡隊PP-3575艇趕赴現場後，登上二船詢問狀況及蒐證。

據海巡調查了解後，獲知「金」船在海上，因遭「蘇」船過度靠近，導致船舷右側不慎擦撞損傷，無航安顧慮，請求協助索賠修復費用。經海巡人員協調，「蘇」船願意以人民幣600元賠償，「金」船同意後雙方簽署海事糾紛和解書，成功協調雙方完成和解。

澳底海巡隊呼籲，船隻於海上作業時應注意安全，若有發生緊急事故，請立即利用海巡服務電話「118」，或透過台灣各區漁業通訊電台通報，海巡署必定於第一時間派遣艦艇趕赴現場，全力救援。

▲ 台籍「金0富」漁船遭陸船逼近碰撞 海巡派警艇急馳救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 台籍「金0富」漁船遭陸船逼近碰撞「船舷右側」不慎擦撞損傷。

▲ 台籍「金0富」漁船遭陸船逼近碰撞 海巡派警艇急馳救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：新北,蘇澳,海巡,人民幣

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