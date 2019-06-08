喬蛋風波延燒...　郭台銘避談巨蛋：不要破壞我跟柯文哲交情

記者戴若涵／新北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘8日下午現身新北市三重區中正棒球場，為即將赴日參加比賽的文昌國小棒球隊小球員加油。被問及敏感的巨蛋議題，郭台銘避談，更直呼，「不要破壞我跟柯市長的交情」！

▲郭台銘前往三重中山棒球場為小朋友加油。（圖／記者張榮恩攝）

郭台銘與小球員們加油打氣完後，接受媒體聯訪，面對媒體詢問，如果當選總統是否會力邀前立法院長王金平擔任行政院長？郭台銘回應，「王院長已經講過，他有他自己的打算，他是國民黨重要的資產，國民黨不能失掉這個資產」。

▲▼郭台銘避談巨蛋議題。（圖／記者張榮恩攝，下同）

另外，8日下午除了韓國瑜在花蓮盛大展開第二場造勢活動外，民進黨總統初選電視政見發表會也在14時登場，針對是否會觀戰，參考總統蔡英文與前行政院長賴清德的政見，郭台銘認為，「什麼叫創新？我們公司內部定義叫做老猴子要有新把戲，過去3年他們都沒有新把戲，所以也沒有什麼創新，拚經濟才是最重要的！」

而日前台北市長柯文哲「喬蛋風波」鬧得沸沸揚揚，面對媒體詢問台灣巨蛋至今沒有著落，只見郭台銘皺起眉頭笑回，「我覺得柯市長還是有年輕選票的，你不要破壞我跟柯市長的交情，我就不談巨蛋了！」

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