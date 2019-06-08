摃蔡衍明站台韓國瑜　郭台銘：報社老闆身分去「我很有意見」

突發中心／新北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘，8日下午現身新北市三重區中山棒球場，要為即將赴日比賽的西螺文昌國小棒球隊小球員打氣。媒體詢問旺旺集團總裁蔡衍明會現身韓國瑜花蓮造勢場合，對此，郭台銘說，「若他是個人身分去，我沒意見；若是以報社老闆的身分去，那我就很有意見了！」

▲郭台銘前往三重中山棒球場為小朋友加油。（圖／記者張榮恩攝）

郭台銘表示，小朋友即將赴日比賽，希望自己也能協助孩子們做好赴日交流，除了會給他們經費上的資助之外，他特別透過友人牽線，安排棒球隊小球員們21日與日本軟銀鷹隊總教練王貞治會面，希望能替小球員圓夢！

▲郭台銘在棒球上簽名。（圖／攝影中心）

雖然是替小球員打氣的場合，但仍躲不了媒體提問政治性議題，有媒體詢問，日前南下雲林，如今又替雲林小球員們加油打氣，被外界質疑是否在挖高雄市長韓國瑜票倉，郭台銘回應，「中華民國都是我的票倉，大家都是見縫插針」，並表示自己還有一個團隊在關心雲林的經濟，除此之外，他更是雲林縣政府第一號經濟顧問，7日還有團隊成員與雲林縣長張麗善開會，他認為，「拚經濟和拚政治不一樣，經濟是一切根本」。

針對有民眾自稱是「鴻海員工」要力挺韓國瑜，他大方回應，「每個人都有自由」，就連父子都會有不同的想法的，更何況是員工，尊重員工的選擇。

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