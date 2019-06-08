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館長8字酸韓國瑜！黃國昌邀當不分區立委　發文重申：沒有要當官

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記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢自曝時代力量立委「戰神」黃國昌，邀請他擔任時代力量不分區立委，消息傳出後網友看法不一，也引起一番討論。對於網友的意見，館長在臉書發文強調沒有要選，表示「我頭沒禿也不姓韓」。

▲館長透露與黃國昌邀請他參選不分區立委。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長因為在臉書上發起了一個「參選立委」的投票，支持率高達82%，被部分媒體猜測他在為從政「試水溫」。館長對此表示，「是不想當官而已，不然我早就當了」，其實去年選舉過後因為支持國民黨，就有滿多國民黨的人透過關係勸他選立委，「不用花一毛錢，館長只要點頭就好，所有的造勢、幕僚他們都有，錢他們也有」。但是館長表示對此拒絕了。

館長引述黃國昌的說法，立法院不管國民黨過半或民進黨過半，例如現在民進黨過半做了什麼？其實有限，希望在這一次選舉當中能夠變成「三腳督」，讓三個黨人數差不多，他們才可以打貪，才可以幫人民做事。

▲館長聽到黃國昌說100多個立委都不知道在幹嘛，當場傻眼。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

館長則回應，已經答應觀眾不會選舉，至少不會是這一次。黃國昌則表示，「我沒有要叫你選，我直接給你不分區立委，你直接當立委，跟我們一起來打貪啊！」。不過館長還是以生意忙碌還有答應粉絲等理由拒絕了。

▲▼館長發文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長受邀參政消息網友留言。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

不過消息經《ETtoday新聞雲》曝光後，有網友在底下留言「哈哈、黃國昌你自生難保了，還邀這隻要不分區立委⋯⋯哈哈！笑死我了，今年看到的第一大笑話」、「又一個來亂的，社會已經夠亂了！」、「先把問候人家老母的習慣改掉吧！不然每天被告就飽了」。

▲▼館長發文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長發文：我頭沒禿也不姓韓。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

對於網友的指教，館長深夜也在臉書發文「我沒有要選 這次也不會去當官 請別擔心或急於攻擊我 我頭沒禿也不姓韓」。

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關鍵字：館長,黃國昌

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