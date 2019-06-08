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出席聖彼得堡經濟論壇　習近平： 願同各國分享5G成果

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▲習近平出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平7日出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，於致辭中表示，中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力，此外，可持續發展契合世界上絕大多數國家的共同訴求，「中方願同國際社會一道，攜手開闢嶄新的可持續發展之路。」

《新華社》報導，第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會7日在聖彼得堡舉行，中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、保加利亞總統魯門·雷得夫、亞美尼亞總理尼科爾·帕希尼揚、斯洛伐克總理彼得·佩萊格里尼、聯合國秘書長古特雷斯等人出席，習近平發表《堅持可持續發展　共創繁榮美好世界》的致辭。

習近平表示，作為世界最大的發展中國家和負責任大國，中國始終堅定不移履行可持續發展承諾，高度重視加強可持續發展國際合作，「我們要堅持共商共建共用，合力打造開放多元的世界經濟」，中國將不斷擴大對外開放，放寬市場准入，營造公平競爭的市場環境。

習近平指出，「我們將旗幟鮮明推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，致力解決世界經濟發展不平衡不平等問題」，為廣大發展中國家創造更多機會。

大陸工信部6日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照。意味著大陸正式進入「5G元年」。對此，華為回應，「為迎接中國5G商用，華為已做好了充分準備」。

►►5G牌照發放！　華為：迎接5G商用，已做好充分準備

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關鍵字：習近平,普丁,聖彼得堡國際經濟論壇

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