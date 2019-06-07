影／再推「貓熊外交」　「丁丁、如意」莫斯科動物園亮相

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁5日共同出席莫斯科動物園貓熊館開館儀式。來自四川雅安碧峰峽貓熊基地的「丁丁」及「如意」正式亮相，展開為期15年的俄羅斯旅居生涯。習近平在中俄建交70周年紀念大會上致詞表示，「相信將為俄羅斯人民特別是小朋友們帶來歡樂，成為兩國人民友誼的又一佳話」。

▲貓熊丁丁萌照。（圖／翻攝上觀新聞）

丁丁（雌性）及如意（雄性）皆為兩歲左右的貓熊，4月份從四川出發，抵達莫斯科後必須經過一個月的隔離期。為了讓兩隻貓熊適應環境，竹子最初都將從四川運至俄羅斯，此後，俄羅斯也將為其提供從索契和克裡米亞出產的竹子。

▲前進俄羅斯莫斯科動物園的貓熊如意。（圖／翻攝上觀新聞）

回顧大陸的「貓熊外交」史，《中新網》報導，早在1957年大陸便將貓熊「平平」和「磧磧」以「國禮」的形式贈送給前蘇聯政府，跨越半個多世紀後，中俄建交70周年之際，來自大陸的貓熊再次進駐莫斯科動物園。不同的是，近年為提倡動物保育，大陸已不再用「贈送」的方式向國外輸出貓熊，而是以「科研交流」的名義，改以租借形式，時間到了便要歸還。

分析人士指出，新時期的「貓熊外交」主要通過「直接」和「間接」兩種方式完成。前者通過與海外專業動物園展開貓熊合作研究，間接的「貓熊外交」則指大陸政府藉由貓熊保育贏得全球聲譽。中國人民大學公共外交研究院副院長雷蔚真表示，貓熊溫和柔軟的形象讓人有親近感，更容易讓國際社會理解，「有效地轉化了外國公眾對於中國形象的認知」。

▲大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁一同出席莫斯科動物園貓熊館開館儀式。（圖／翻攝新華網）

作為見證中俄建交70周年的賀禮之一，丁丁及如意進駐莫斯科動物園貓熊館，亦為大陸「貓熊外交」的一環。《新華網》報導，莫斯科動物園在貓熊館內為「丁丁」和「如意」各準備了一間兩室一廳的「大套房」，滿足他們娛樂需求，普丁也在開館儀式前表示，「當我們說起貓熊，總會面帶微笑，中國把『國寶』貓熊送到這裡，將見證我們兩國友誼的進一步發展」。

