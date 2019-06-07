普丁的母校　習近平接受俄國聖彼得堡國立大學名譽博士

▲習近平出席接受聖彼得堡國立大學名譽博士學位儀式。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平6日出席接受聖彼得堡國立大學名譽博士學位的儀式，同一個儀式俄羅斯總統普丁也有出席。習近平表示，希望中俄雙方不斷擴大教育領域交流合作，廣泛傳播各自優秀文化，相容並蓄，互學互鑒，為兩國各自發展建設培養更多優秀人才。

《新華社》報導，習近平在儀式上表示，今年4月，他在北京見證了清華大學向普丁總統頒授名譽博士學位，清華大學和聖彼得堡國立大學分別是兩國優秀高校代表，也是他和普丁的母校，「兩校分別向對方國家元首頒授名譽博士學位，既是雙方教育和人文領域密切交流的例證，更是中俄關係高水平的重要體現。」

普丁在致詞時表示，「習近平主席提出的共建『一帶一路』倡議贏得了國際社會的廣泛支持和參與。聖彼得堡國立大學等俄羅斯頂尖學術機構同中國一流學術機構開展了富有成效的交流合作，我們兩國人民不斷增進彼此瞭解，必將推動俄中關係深入發展。」

根據維基百科，聖彼得堡國立大學1724年創建，是俄羅斯最早建立的大學之一，世界排名在70，位於俄羅斯聖彼得堡，是該國最古老的教育機構之一，至今培育出9位諾貝爾獎得主。