5G牌照發放！　華為：迎接5G商用，已做好充分準備

▲大陸正式進入「5G元年」，華為稱已經做好充分準備。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸工信部6日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照。意味著大陸正式進入「5G元年」。對此，華為回應，「為迎接中國5G商用，華為已做好了充分準備」。

工業和資訊化部部長苗圩表示，「各企業要以市場和業務為導向，積極推進5G融合應用和創新發展，聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數位化、網路化、智慧化發展。」

苗圩強調，「5G牌照發放後，我們一如既往地歡迎外資企業積極參與中國5G市場，共謀中國5G發展，分享中國5G發展成果。」

就此，華為方面回應稱，華為公司自2009年起著手5G研究，已累計投入20億美金用於5G技術與產品研發，當前已具備從晶片、產品到系統組網全面領先的5G能力，也是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業。

華為稱，在全球5G的商用步伐上，公司也已位居前列。早在2018年2月世界移動通信大會期間，華為就已完成全球首個5G通話，並推出了全球首個5G終端。當前，華為已在全球30個國家獲得了46個5G商用合同，5G基站發貨量超過10萬個，居全球首位。

華為表示，「為迎接中國5G商用，華為已做好了充分準備」。

中興通訊則回應，5G牌照的發放，必將給中興通訊帶來更大的發展機遇，引領走向一個新的發展階段。《新浪科技》報導，OPPO方面回應稱，已經做好5G商用的全面準備，並有信心成為大陸第一批推出5G商用手機的廠商。