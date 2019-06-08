快訊／提早15分鐘現身政見會　賴清德神色輕鬆：平常心希望有好表現

▲民進黨總統初選參選人賴清德抵達華視。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒，《ETtoday新聞雲》預計從下午2點至3點半全程直播。賴清德中午十二點45分提早到場，一如往常身穿西裝神色看起來還算輕鬆，他受訪時表示自己就是平常心，希望能好好表現。

民進黨8日將舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

賴清德原定下午一點鐘到達政見會現場，不過，他卻提早十五分鐘到場，一如往常身穿西裝的他神色看起來還算輕鬆，被問及怎麼提早到場，他笑答，「差不多啊」。

提及副手人選，賴清德說，今天最重要的就是好好表現，充分把治國藍圖跟國人報告，贏得國人支持，讓他代表民進黨出線參選。至於昨日找幕僚演練，賴清德說，那個是必要程序，他就是平常心做好準備，希望有好表現。