蔡賴對決／談低薪　賴清德：解決學用落差、產業一定要升級

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒，《ETtoday新聞雲》預計從下午2點至3點半全程直播。針對台灣公民陣線發起人賴中強提問低薪及主權議題，賴清德認為應該從教育、產業升級來根本解決低薪問題。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

台灣公民陣線發起人賴中強提問兩題，第一題是如何解決低薪問題，是否贊成調漲基本工資、限縮外勞；第二題則是針對國家主權，他問蔡賴兩人針對主權立場有何不同，是否贊成修改國籍法，只有台灣人民才是國家主人。

針對解決低薪問題，賴清德表示，調整基本工資對底層有幫助，不過在台灣要看景氣循環，景氣好中小企業可以承受得住，但如果景氣不好，可能要調少一點，或是暫時布條，至於外勞部分，目前主要和台灣勞工是互補作用，雖然也有排擠，不過全面自動化可能還沒辦法，還需要時間。

提及低薪問題，賴清德提出解決辦法，他認為應該要從教育出發，解決學用落差，推動新經濟教育，甚至用人工智慧、互聯網教育，進而提升勞工價值；至於供需部分，產業一定要升級，如此才有辦法根本的解決低薪問題，同時也歡迎台商回台，工資自然能水漲船高。