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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／遼寧推廣ETC安裝使用通行費優惠不少於5%

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▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《遼寧》遼寧推廣ETC安裝使用通行費優惠不少於5%

遼寧5日公佈《取消高速公路省界收費站實施方案》，年底前將取消所有高速公路省界收費站，推廣ETC安裝使用，全面實現不停車快捷收費，6月底前將公佈對ETC用戶不少於5%的通行費基本優惠政策。此外，年底前，各市汽車ETC安裝率達80%以上，高速公路入口車輛使用ETC比例達90%以上。

《福建》福州永泰里島大橋開建 計劃建設工期為11個月

總投資人民幣4230萬元的里島大橋日前正式開工建設，里島大橋項目位於永泰縣樟城鎮城關村與城峰鎮里島村交界處，屬於規劃濱河二路的跨清涼溪段。該項目全長288米（其中橋長91米），道路寬度為20米，雙向四車道，設計速度為時速30公里，鋪設瀝青混凝土路面，該項目計劃建設工期為11個月。

《陝西》陝西鐵路7日發送旅客45萬人次 高鐵客流同比增長30%

端午小長假第一天，西安局集團公司迎來旅客出行高峰。今日集團公司發送旅客超過45萬人次，同比增長4%，其中高鐵旅客增長30%，西安局集團公司7日增開寶雞、延安、渭南、安康等方向普速旅客列車20趟，增開寶雞、漢中、大荔等方向動車組38趟，重聯動車組6趟，高鐵總運量同比提高23%，進一步增加運能運力服務假日出行旅客。

《安徽》中國科大仿北極熊毛發成功研製一種保溫材料

中國科學技術大學7日消息，該校研究人員仿北極熊毛發結構，成功研製一種保溫隔熱材料，該項研究可在未來建築和航空航天領域得到廣泛應用。在工程師眼中，北極熊毛發是理想的隔熱材料，為了模擬這種結構，科研團隊合作模擬數百萬根中空碳管，每根碳管相當於一根北極熊毛發，並將它們纏繞成像通心粉一樣的氣凝膠。

▲中國科大仿北極熊毛發成功研製一種保溫材料。（圖／翻攝自《中新社》）

▲中國科大仿北極熊毛發成功研製一種保溫材料。（圖／翻攝自《中新社》）

《江蘇》江蘇嚴查養老服務領域「 保健」市場亂象和非法集資風險

江蘇省從2017年開始在全省養老機構啟動開展該專項行動，該行動共為期4年，至2020年結束。今年是開展專項行動的第三年，專項行動要與養老服務領域「保健」市場亂象整治、非法集資風險排查一並進行，今年的專項行動還要與養老服務領域「保健」市場亂象整治、非法集資風險排查一並進行。

《四川》成都市民 離5G越來越近

成都地區5G網路基站建設主要的區域有高新區、武侯、錦江、天府新區、成華、青羊、龍泉驛、雙流等地，主要覆蓋政府機關、商業中心、密集城區等。前期的準備，主要集中在基礎設施，包括加強5G基站規劃編制，推進跨行業基礎設施共建共用，推動解決站址協調、要素保障等方面的問題，為5G站址建設做好保障工作。

《黑龍江》2019年黑龍江省 473個基層服務崗位招募應屆畢業生

2019年黑龍江省高校畢業生「三支一扶」計劃即將啟動。今年全省13個地市共設置473個基層崗位，以鄉鎮中小學、農業服務站（中心）、衛生院等為主，採取發佈公告、網上報名、現場審核、統一筆試的方式，擇優招募符合條件的全日制普通高校畢業生到基層從事支教、支農、支醫和扶貧服務。

《天津》天津環境狀況公報：大氣、水環境質量達到近年來最好水平

天津市生態環境局5日發布《2018年天津市生態環境狀況公報》顯示，2018年全市PM2.5平均濃度52微克／立方米，地表水國家考核斷面水質優良比例達到40%，城市建成區基本消除黑臭水體，大氣、水環境質量達到近年來最好水平。

▲▼天津之眼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲天津之眼。（圖／記者曾俊豪攝）

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