　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

連生2娃都患癌！她含淚說出真相...婆婆怒嗆：瞎了眼才娶妳，聘金還來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲生了2個有腫瘤的寶寶，就像2把刀插進朱女的心一樣，十分難受。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

大陸中心／綜合報導

河南鄭州一名朱姓媽媽分別生下1男1女，沒想到因為基因遺傳，2個孩子都被檢查出患有「視網膜母細胞瘤」；由於後續治療的花費龐大，她默默掉下眼淚，向婆婆說出這個秘密。結果，婆婆知道真相後，不僅沒有安慰，甚至還怒嗆，「瞎了眼才娶妳，快還我聘金！」

綜合陸媒報導，朱女在今年1月時，發現3歲兒子右眼發紅，眼球腫到向外突出；看見這情況，讓從小就失去一隻眼睛的她十分驚慌，趕緊帶兒子到醫院檢查。事後，醫生發現男童的眼睛裡長了腫瘤，最後更確診患有「視網膜母細胞瘤」；這消息讓朱女相當震驚。

在兒子被確診患有癌症後，朱女因為不放心，便又帶著1歲的女兒到醫院檢查，殊不知竟和哥哥患有相同的病。當時，朱女徹底崩潰，但為了保住孩子的命，忍痛同意將兒子的眼珠摘除，甚至又花了10幾萬（台幣約45.3萬）讓女兒做治療。據悉，1歲小妹妹目前尚未確定是否需要將眼珠摘除。

▲▼ 示意圖,吵架,家人,夫妻,孩子,關愛,溝通（圖／123RF）

▲為了讓2個孩子看病，朱女一家人不斷向親戚朋友借錢。（圖／123RF）

事後，醫生指出，若想保住兩個孩子的眼睛，後續治療費2人加起來至少要準備40萬左右（台幣約181.3萬元）。由於花費龐大，朱女不得已便將實情告訴婆婆，並訴說內心的愧疚與難過；她坦承，自己小時候也因為眼睛長了腫瘤，才摘除了左眼，而家人害怕她嫁不出去便隱瞞實情。

朱女的婆婆聽到真相後相當生氣，甚至還怒嗆，「我們家真是瞎了眼才娶妳，快把我的聘金還來！」不僅如此，當她看見都患有癌症的孫子和孫女在眼前，又忍不住對朱女大吼，「家裡花了6萬（台幣約27.2萬元）聘金卻娶了一個禍害！」

據悉，朱女的公公婆婆都是殘疾人士；而公公是一名老師，因右腿殘疾，平時走路一跛一跛地很吃力。如今，不幸降臨在自己孫子和孫女身上，他也十分不捨，多次勸自己的老伴原諒兒媳婦，婆媳關係這才稍微緩和下來。

朱女的丈夫為了讓孩子治病，在一個汽車修理廠努力打零工，一個月能掙3000多元（台幣約1.3萬元）；雖然工作完總是又髒又累，但他樂觀表示，「只要有一線希望就會努力爭取，再難也要保住兩個孩子的眼睛，讓兄妹倆都能活下來，就算要捐出自己的眼睛給孩子也心甘情願。」

ET快訊
綺綺病逝快1年！仁醫收「從天國稍來的祝福」：她快要回來了
紅潮塞爆「花蓮東大門」挺韓！主辦單位：湧入3萬多人了
直播／蔡英文、賴清德政見會登場！首度正面對決

關鍵字：婆婆,婆媳,癌症,眼睛,視網膜母細胞瘤,聘金

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

端午連吃2顆大肉粽！6旬大爺「血糖爆表」險喪命

連生2娃都患癌！她含淚說出真相...婆婆怒嗆：瞎了眼才娶妳，聘金還來

巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」

影／5份餐被偷賠近千元　外賣哥坐人行道啜泣：一天白幹了

相約再尬一輪！雷根發邀請函「準備好了嗎」...劉欣：下週聯繫

影／租單車故障還計費！系統爽騎6天到非洲...情侶崩潰停不了

S型超窄賽道！23公尺龍舟上演「激情甩尾」...一閃神全船落水

出席聖彼得堡經濟論壇　習近平： 願同各國分享5G成果

走進江蘇／「超近距離接觸」麋鹿保護區　每年鹿王爭霸最吸睛

華聞快遞／遼寧推廣ETC安裝使用通行費優惠不少於5%

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

端午連吃2顆大肉粽！6旬大爺「血糖爆表」險喪命

連生2娃都患癌！她含淚說出真相...婆婆怒嗆：瞎了眼才娶妳，聘金還來

巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」

影／5份餐被偷賠近千元　外賣哥坐人行道啜泣：一天白幹了

相約再尬一輪！雷根發邀請函「準備好了嗎」...劉欣：下週聯繫

影／租單車故障還計費！系統爽騎6天到非洲...情侶崩潰停不了

S型超窄賽道！23公尺龍舟上演「激情甩尾」...一閃神全船落水

出席聖彼得堡經濟論壇　習近平： 願同各國分享5G成果

走進江蘇／「超近距離接觸」麋鹿保護區　每年鹿王爭霸最吸睛

華聞快遞／遼寧推廣ETC安裝使用通行費優惠不少於5%

日職／王柏融第4打席敲安帶有1分打點　7局火腿4比0領先

四腳朝天等餵食！軟爛柴嫌奴才慢　斜眼瞪：會不會伺候？

勇士初登板前先在3A丟2場　凱戈：時間不會太久

小改款「Hyundai Elantra」測試車捕獲！主動安全科技全面上身

牛頭㹴用慢食碗吃到「冰斗」　氣噗噗甩整地狂嗑：這樣才會爽！

蔡賴對決／談低薪　賴清德：解決學用落差、產業一定要升級

賀一航聽信妙藥神丹治癌　徐乃麟曝當年兩人一起上法庭

蔡賴對決／毋須修國籍法　蔡英文：保護國家是我每天做的事

國軍公布雄三射擊過程　71秒擊中47公里外靶艦

他為韓國瑜站台「狂批同婚」：2020改回來！現場謎之尷尬　網狂譏：豬隊友

大陸熱門新聞

102歲人瑞養老院死亡　生前被..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

6歲男童死在奧迪後車廂　揭恐怖..

噁男列車摩擦女大生　被逮時正猥..

男大生喝醉以為地震　把宿舍喊下..

情侶吵架女友跳河　他下水救人竟..

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

紅毛猩猩高智商逃籠！連中2針麻..

盆栽每晚發怪聲！謎樣異形瞬間竄..

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃..

媽狂罵數學題做錯！男童飆淚報警

文言文寫《鋼鐵俠傳》　看哭網友

美智庫文章：川普在貿易戰中大錯..

更多熱門

相關新聞

結婚4年！婆婆逼媳簽…放棄財產

一名人妻抱怨，近日大哥即將結婚，但婆家不喜歡準大嫂，要求先簽下「放棄財產」協議書。最扯的是，嫁進門4年的原PO也掃到颱風尾，婆婆突然拿了一份協議書要給她簽，掀起眾網友怒火，直呼「離婚協議書也可以順便簽一簽！」

和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳毛翻

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺攤

幫帶孫阿姨痛罵！婆婆「霸氣10字」護航

婆婆碎念：隔壁的孫都OX　她崩潰白眼　

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面