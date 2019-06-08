連生2娃都患癌！她含淚說出真相...婆婆怒嗆：瞎了眼才娶妳，聘金還來

▲生了2個有腫瘤的寶寶，就像2把刀插進朱女的心一樣，十分難受。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

大陸中心／綜合報導

河南鄭州一名朱姓媽媽分別生下1男1女，沒想到因為基因遺傳，2個孩子都被檢查出患有「視網膜母細胞瘤」；由於後續治療的花費龐大，她默默掉下眼淚，向婆婆說出這個秘密。結果，婆婆知道真相後，不僅沒有安慰，甚至還怒嗆，「瞎了眼才娶妳，快還我聘金！」

綜合陸媒報導，朱女在今年1月時，發現3歲兒子右眼發紅，眼球腫到向外突出；看見這情況，讓從小就失去一隻眼睛的她十分驚慌，趕緊帶兒子到醫院檢查。事後，醫生發現男童的眼睛裡長了腫瘤，最後更確診患有「視網膜母細胞瘤」；這消息讓朱女相當震驚。

在兒子被確診患有癌症後，朱女因為不放心，便又帶著1歲的女兒到醫院檢查，殊不知竟和哥哥患有相同的病。當時，朱女徹底崩潰，但為了保住孩子的命，忍痛同意將兒子的眼珠摘除，甚至又花了10幾萬（台幣約45.3萬）讓女兒做治療。據悉，1歲小妹妹目前尚未確定是否需要將眼珠摘除。

▲為了讓2個孩子看病，朱女一家人不斷向親戚朋友借錢。（圖／123RF）

事後，醫生指出，若想保住兩個孩子的眼睛，後續治療費2人加起來至少要準備40萬左右（台幣約181.3萬元）。由於花費龐大，朱女不得已便將實情告訴婆婆，並訴說內心的愧疚與難過；她坦承，自己小時候也因為眼睛長了腫瘤，才摘除了左眼，而家人害怕她嫁不出去便隱瞞實情。

朱女的婆婆聽到真相後相當生氣，甚至還怒嗆，「我們家真是瞎了眼才娶妳，快把我的聘金還來！」不僅如此，當她看見都患有癌症的孫子和孫女在眼前，又忍不住對朱女大吼，「家裡花了6萬（台幣約27.2萬元）聘金卻娶了一個禍害！」

據悉，朱女的公公婆婆都是殘疾人士；而公公是一名老師，因右腿殘疾，平時走路一跛一跛地很吃力。如今，不幸降臨在自己孫子和孫女身上，他也十分不捨，多次勸自己的老伴原諒兒媳婦，婆媳關係這才稍微緩和下來。

朱女的丈夫為了讓孩子治病，在一個汽車修理廠努力打零工，一個月能掙3000多元（台幣約1.3萬元）；雖然工作完總是又髒又累，但他樂觀表示，「只要有一線希望就會努力爭取，再難也要保住兩個孩子的眼睛，讓兄妹倆都能活下來，就算要捐出自己的眼睛給孩子也心甘情願。」