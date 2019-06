拜登承諾當選總統「就讓癌症可治癒」！網酸：私藏秘方？

▲拜登發下承諾,2020年若當選總統就要讓癌症可治癒。(圖/達志影像/美聯社)

美國前副總統、民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)12日表示,「如果我在2020年當選總統,就讓癌症可治癒」。言論當下雖受到民眾的熱烈掌聲,但卻在社群平台上引起了網友疑慮。有人就質疑,拜登必須要知道,癌症不是用單一治療方法就可治癒,為何要做這種承諾?

綜合媒體報導,拜登當天在奧塔姆瓦舉行的競選活動中對民眾表示,「我在自己的職業生涯中非常努力,我向你們保證,如果我當選總統,你們將見證一件改變美國的重要大事,那就是我們將會治癒癌症」。

拜登還提到,當一個人面臨失去親人的痛苦時,其他人會試圖來安慰並說「懂你的感受」,但其實這些人「無法感同身受」。報導就指出,拜登可能是在暗指他的兒子2015年死於腦癌的憾事。

「當選總統治癒癌症」的言論雖然當下受到在場民眾的熱烈掌聲,但卻在社群平台上引起了一些網友們的疑慮。有網友就質疑,拜登必須要知道,癌症不是用單一治療方法就可治癒,為何要做這種承諾?

也有網友開始酸拜登,「天啊!真是非常崇高的承諾。」、「我選擇將這件事解釋為拜登已擁有治療癌症的秘方,但除非當選總統,否則不會公布!」、「他瘋了嗎?」

拜登的長子波拜登(Beau Biden)於2013年罹患腦癌,後來不幸在2015年5月30日逝世,享年46歲。拜登後來更發布聲明指出,全家人都因為波拜登的死而心碎。

