拜登承諾當選總統「就讓癌症可治癒」！網酸：私藏秘方？

▲拜登發下承諾，2020年若當選總統就要讓癌症可治癒。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國前副總統、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）12日表示，「如果我在2020年當選總統，就讓癌症可治癒」。言論當下雖受到民眾的熱烈掌聲，但卻在社群平台上引起了網友疑慮。有人就質疑，拜登必須要知道，癌症不是用單一治療方法就可治癒，為何要做這種承諾？

綜合媒體報導，拜登當天在奧塔姆瓦舉行的競選活動中對民眾表示，「我在自己的職業生涯中非常努力，我向你們保證，如果我當選總統，你們將見證一件改變美國的重要大事，那就是我們將會治癒癌症」。

拜登還提到，當一個人面臨失去親人的痛苦時，其他人會試圖來安慰並說「懂你的感受」，但其實這些人「無法感同身受」。報導就指出，拜登可能是在暗指他的兒子2015年死於腦癌的憾事。

▲有網友開始酸拜登，癌症不是用單一治療方法就可治癒。（圖／翻攝自推特）

「當選總統治癒癌症」的言論雖然當下受到在場民眾的熱烈掌聲，但卻在社群平台上引起了一些網友們的疑慮。有網友就質疑，拜登必須要知道，癌症不是用單一治療方法就可治癒，為何要做這種承諾？

也有網友開始酸拜登，「天啊！真是非常崇高的承諾。」、「我選擇將這件事解釋為拜登已擁有治療癌症的秘方，但除非當選總統，否則不會公布！」、「他瘋了嗎？」

拜登的長子波拜登（Beau Biden）於2013年罹患腦癌，後來不幸在2015年5月30日逝世，享年46歲。拜登後來更發布聲明指出，全家人都因為波拜登的死而心碎。