老公謊報「機車2萬」！被狂問哪買…婆婆老實回「找他」好困擾

▲女網友的老公騙婆婆新買的機車只要2萬，沒想到引來許多困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／綜合報導

俗話說百善孝為先，但做過頭可能會引來更多困擾？一名女網友在臉書發文，騎婆婆的機車發現剎車怪怪的，調整後也很快就鬆掉，而婆婆的機車至少有12年了，跟老公打算幫婆婆換車，由於婆婆捨不得，老公對婆婆說了謊「機車只要2萬」，沒想到卻引來其他人不斷詢問，「車在哪裡買的？」讓老公超困擾。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，婆婆的機車已有12年之久，加上剎車怪怪的，與老公說好一起幫婆婆換車，但婆婆捨不得，所以拖了一段時間，「最近趁著婆婆的車又送修，老公馬上幫她換一台QC。」而老公因為怕婆婆捨不得

，因此撒謊跟她說「牽了2萬。」

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女網友說，老公一個善意的謊言，導致日後婆婆騎新車送貨時，許多人都問她新車買多少，婆婆都回「2萬。」聽到如此親民的價錢讓人都傻住了，所有人都問婆婆，「去哪買的？怎麼這麼便宜？」婆婆都說「要回家問兒子」。讓原PO笑翻說，「老公的孝順婆婆迫不及待要宣告大家，卻可能造成車行的困擾。」

此文一曝光，網友也紛紛留言說「2萬幫我牽個10台」、「不管有什麼顏色的，每種都給我來2台」、「很快就ㄅㄧㄚˋ康了」、「正常！通常我們家也是這樣以多報少」、「這樣真的很困擾」。

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