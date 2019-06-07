影／黃捷公開韓國瑜請假表「23天22小時」！　網友一看…正反吵爆

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記者柯振中／綜合報導

時代力量議員黃捷多次質詢高雄市長韓國瑜，她6日在臉書上貼出一張請假表酸，「市長到處趴趴走，市政跟著大亂流？」對此，網路聲浪不一。有網友認為，「不是說利用假日，現在呢？是把高雄市民都當傻瓜」；也有網友痛批，「翻白眼議員做秀做過頭，惹人厭」。

黃捷表示，依照資料顯示，韓國瑜上任以來，總共請了23天又22小時的假，其中包含2天8小時的事假、19天8小時的國外公差、2天公差、4小時病假、2小時休假。她痛斥，「高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長。」

對於黃捷的斥責，高雄市政府回應，「該説法把出差公務甚至離開高雄參加公務活動（如行政院會）必須請假刻意混淆。大部分請假仍在從事公務。重點在於私務一定要請自己的假，才不會公私不分。這部份市長皆謹慎為之。」

一名網友批評，「黃捷，妳太爛了。」他表示，「先公佈妳的每日行程再來討論，因為你議員的薪水，是民眾的稅金給付的，有必要公佈，白眼狼事件後，多次上來台北錄影，有請假嗎？」他指出，「韓國瑜從上任以來，總共請假了23天又22小時，其中包含2天8小時的事假、19天8小時的國外公差、2天公差、4小時病假、2小時休假。韓市長去國外是在招商幫農漁民賺新台幣。」

有網友表示，「翻白眼議員做秀做過頭，惹人厭」、「 我們也不需要無心議員」、「如果沒看錯，有19天出國，若是出去拼訂單，應該也是算公務。這份表格並沒有對黃議員加分，更可能幫韓市長加分」。

▼黃捷公開的「市長請假表」。（圖／翻攝自黃捷臉書）



除了挺韓的聲浪以外，也有出現「韓市長請假太誇張了」的聲音。一名高雄網友說明，「外縣市的人可能還沒看清韓國瑜，不過身為高雄市民，每天在高雄市生活的人，已經很多人都醒了，各位韓粉們，不要每次韓國瑜被攻擊你們就這麼激動好嗎？」有許多人認為，「草包本來就拿高雄當個跳板」、「不是說利用假日，現在呢？是把高雄市民都當傻瓜」、「上任半年，請假的日子就佔了將近1/6，這不是無心市政是什麼」。

▼韓國瑜回答高雄發大財，黃捷大翻白眼。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

