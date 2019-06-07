公開韓國瑜請假表「23天22小時」！　黃捷開轟了：不需要無心市政的市長

▲黃捷PO文狠酸韓國瑜。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

地方中心／綜合報導

2020總統大選即將到來，而高雄市長韓國瑜喊話「Yes, I do!」，表明了參選國民黨黨內初選的決心，但新鄉民女神、時代力量的議員黃捷6日卻在臉書貼上一張請假一覽表狠酸，「市長到處趴趴走，市政跟著大亂流？」。

黃捷表示，「一直都有民眾問我，為什麼高雄市的大家長看起來好像常常不在家？因此我便向市府要了市長從上任至5月31日的缺勤紀錄，並且同步公開上網，供各位市民檢視。」從資料上可見，韓國瑜從上任以來，總共請假了23天又22小時，其中包含2天8小時的事假、19天8小時的國外公差、2天公差、4小時病假、2小時休假。

▲黃捷在臉書公開韓國瑜請假一覽表。（圖／翻攝自黃捷臉書）

對此，黃捷表示，「在韓市長許下『Yes, I do!』的美麗諾言後，儘管一再保證只會利用假日進行競選活動，不會影響市政，但是當我看到這份缺勤紀錄時仍不禁想問，韓市長還未獲正式提名，甚至昨天才確定宣布投入初選，缺勤紀錄就已經如此了，未來當選戰進入白熱化階段，韓市長的缺勤紀錄會不會超越自經區說帖的頁數呢？」

黃捷還說：「我還是要再次呼籲，高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長，若韓市長確定要參選總統，我尊重他的決定，但請先辭掉市長再去參選，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠！」。

對此，高雄市政府則表示，「該説法把出差公務甚至離開高雄參加公務活動（如行政院會）必需請假刻意混淆。大部分請假仍在從事公務。重點在於私務一定要請自己的假，才不會公私不分。這部份市長皆謹慎為之。」

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