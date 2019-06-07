防中暑！雙北9縣市高溫亮「黃燈」上看36度　高屏「橙燈」警示

▲炎熱示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象局在11時39分針對雙北等6縣市發布高溫資訊（有效時間至17時），而稍早的12時44分，高溫警示增加了中部的彰化縣、雲林縣等4縣市以及東半部的台東縣。氣象局提醒，今（7日）天中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，嘉義市地區，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。

高溫區域：

【橙色燈號】（連續3日36度以上）

南部：高雄市、屏東縣

【黃色燈號】（36度以上）

北部：新北市、台北市

中部：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

南部：台南市

東半部：台東縣、花蓮縣

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▲高溫警示。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳指出，今天白天氣溫偏高，各地高溫普遍在32至35度，尤其大台北地區及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度左右。張承傳表示，天氣大致穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後有局部雷陣雨，其中在山區及近山區平地有較大雨勢發生的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明天至下週一（8至10日）「滯留鋒」逐漸回到北部海面，尚未直接影響；台灣在暖氣團內，天氣悶熱。

但大氣漸趨不穩定，除了午後熱力作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形的舉升作用逐日增強，在迎風面亦有局部性降雨的機率，週六較零星，下週日、一逐日增多。

