OK超商沒特色？內行人曝「神祕優點」：茶葉蛋完封其他家





▲OK超商也推出鹹、甜食專櫃。（圖／業者提供）

記者王麗琴／綜合報導

民眾到超商買東西，通常會選擇到7-11或是全家，最主要原因是店面多，相較之下OK超商店面就少了許多。近日，即有一名網友在PTT 「 Gossiping 」看板發文提問， OK 超商店鋪數量沒人家多，服務沒別人家好，「究竟OK超商存在的意義是什麼？」貼文一出隨即引發網友熱議。

原PO以「 OK 超商存在的意義是什麼？」為題，表示「台灣第4家超商- OK MART，又叫作來來超商，以前是日本Circle K ，在日本中部地區很紅，後來跟 Sunkus 合體，然後又被全家吃掉」。回到台灣的OK 超商，原PO感覺「店鋪沒人家多，服務沒別人家好，東西也很難吃」，好奇的詢問「究竟OK 超商存在的意義是什麼？」

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▲網友好奇詢問「究竟OK超商存在的意義是什麼？」（圖／翻攝自PTT ）

貼文一出隨即引發網友熱議，紛紛分享OK超商的優點，「其實這種人少的ok，反而服務態度都蠻好的，「比較有時間跟你閒聊，適合邊緣人」、「沒人跟你搶」、「Ok不錯吧 感覺折扣比7-11多很多」、「優惠多啊 常促銷 我很愛」、「即期品 6 折」、「飲料和零食常常有買一送一或六折啊」、「飲料優惠很多」、「咖啡比較好喝」。

也有網友大推OK超商的茶葉蛋，遠勝過其他連鎖超商味道特別好吃，「茶葉蛋滷很透好吃」、「茶葉蛋四家最好吃」。不過，也有網友表示「好像都開在工業區旁邊」、「有些OK 很不錯，但有些很廢很髒，差超多」。

▲網友大推OK超商的茶葉蛋 。（圖／資料照）