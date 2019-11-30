被「嗯哼」超火大！2種LINE回訊…看了秒翻白眼　鄉民認證敷衍炸：立馬火

▲已讀不回LINE常常讓人不爽。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是講電話、重要訊息、聊天，LINE都是許多人重要的聯絡管道，但也因為每個人回訊息的習慣不同，反而導致一些誤會或紛爭。有網友在PTT上表示，如果看到對方回訊「嗯哼」就覺得很火大，認為聊天不被重視，身邊朋友則認為「已讀不回」最過分，忍不住發問「哪種LINE回應會一秒不爽？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「哪種line回應會一秒不爽」，文中表示，他最近看到對方回LINE如果回應「嗯哼」就會蠻火大的，覺得聊天不被重視，會想到底對方是什麼心態，難道是不屑嗎。原PO也說，身邊的朋友則是對「已讀不回」蠻不爽的，「有什麼回應會一秒踩到各位的地雷嗎？純粹好奇問問想要多尊重聊天的每個人。」

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看到貼文後，網友紛紛留言，「ㄏ」、「只有貼圖，他爺爺的只有貼貼圖一句話都不打，X」、「恩、喔、已讀不回」、「長輩貼圖，已讀根本不算什麼了」、「你有事嗎＜＜我會很火」、「明明是問句卻被已讀不回QQ」、「超討厭看到@@ 我朋友打了解 我都超火」、「= =這個」、「不讀不回太久會很火」、「哈哈哈哈哈，不知道到底在笑什麼」、「明明在用手機卻不讀不回超討厭。」

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▲看到朋友回「嗯哼」，讓原PO很火大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

其中最多人點名的，就是滿滿敷衍感的「喔」和已讀不回，「恩，喔，超級討厭，好敷衍」、「已讀不回，然後一直重複」、「喔←很敷衍的感覺」、「是喔和不讀不回」、「喔，嗯，是喔，好喔，超容易句點加理智斷線」、「超討厭嗯哼！我腦中只有輕視不屑的情況可以套用啊」、「認真的問對方事情，結果回應我『喔』。立馬火。」

不過也有網友認為，「不然大家平常怎麼讓對方知道自己不想聊了？睡覺洗澡嗎」、「是喔跟恩也不行？這裡地雷真多，什麼都討厭，根本沒話可回了XD」、「智慧型手機時代，現代人都被手機綁架了」、「大家不爽的點都不盡相同，這不是超級正常的嗎」、「我真的很常已讀……不知道回什麼……我錯了」、「沒發現別人就是想句點嗎」、「要看上句。有些事情你不回：是的，好，嗯，了解。不然是要回什麼？」

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