「在美國看醫生多貴？」他問動手術會破產嗎　過來人曝感冒噴1萬6…網嚇翻

▲原PO想問在美國動手術會不會破百萬台幣。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

國外的醫療費用並不便宜，如果生病了，比起跑醫院或診所，外國人常常是到藥局買成藥，因此台灣的健保其實相當可貴。一名網友日前在PTT發問，「美國看醫生到底有多貴？」文中直問，如果在美國動心臟繞道手術，在沒保險的情況下有沒有可能破百萬。就有網友分享自己的經驗，直呼「台灣真的很幸福！」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦，「美國看醫生到底有多貴？？」文中指出他聽說在美國看醫生，真的有可能會破產，「請問在美國如果動心臟繞道手術，沒有保險的情況之下，有沒有能破百萬台幣？」

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看到貼文後，網友紛紛留言，「台灣在健保這部分真的領先美國太多了」、「每一樣都真的算錢」、「住病房一個禮拜就破百萬了ㄅ」、「有新聞說美國光叫救護車都要上萬台幣」、「貴到生病坐飛機回台看醫生再回去」、「之前看過，美國有些遊民原本都是有正常的工作，但是因為家人生或自己生病就破產了」、「台灣好幸福啊」、「我認識在美執業的醫生自己慢性病還跑回來台灣就診。」

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▲網友紛紛分享在國外看醫生到底有多貴。（示意圖／Pixabay）

還有人分享自己各種自己和別人的回來台灣就診經驗，「上回重感冒，醫院抽血檢查打根針530鎂（約新台幣16172元）」、「去過2次急診，帳單原價都4千多（約新台幣12萬元），我親戚生小孩早產，出院帳單100多萬鎂，給你個參考」、「我扁桃腺發炎，拿10天抗生素250鎂（約新台幣7628元）參考一下。」

「診所掛號150鎂（約新台幣4577元），10分鐘診療120鎂（約新台幣3661元），開藥單150鎂（約新台幣4577元），然後沒錢拿藥單去買藥了……老美同事說醫院你不敢去的，那是診所的幾倍計價」、「我急診+割盲腸+住院一晚就36000鎂了。」

不過就有網友說，所以外國人會買健康保險，「美國沒有健保但是有保險啦」、「有好的保險不比台灣貴多少」、「美國的醫療險是限定地區跟醫院限制一堆所以華僑才不放棄健保」、「我掛急診3千鎂，還好後來問題不大。還好有保險只付了300。」

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