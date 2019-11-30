醫科生賣二手iX！買家「衛服部上班」逼退貨：老師會賣科長面子　真相出爐慘爆

▲買家表明，自己在衛服部上班。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名醫科生最近賣掉家人使用過的iPhone X，並與買家相約速食店面交，當時對方確認完善，試機也無誤，怎料回家後說鏡頭有裂痕，揚言提告要他認帳，甚至搬出「衛服部心口司」公務員的身分。事件在網上越演越烈，而這名買家更被查出，其實是在別的單位任職，目前當事人也已提出舉發。

醫科生在PTT發文還原始末，出發之前，他特地確認過品項完全沒問題，並與買家相約燈光明亮的店內面交，「總共10來分鐘他都確認完善，我臨走前還有確認試機無誤，結果他回家說鏡頭有裂痕要我認帳，還說要走法律途徑，我相信他沒有惡意要栽贓，但也知道他應該是告不成啦，想請問鄉民們這種情況要怎麼辦？」

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▲公務員還意有所指地說，以後遲早會再相遇。（圖／翻攝自PTT）

從雙方對話截圖可見，買家聲稱，鏡頭玻璃有裂痕，要求退貨、或者報價處理，還直接掀賣家底牌，「我剛查了一下您X醫的學生，本以為你是社會人士，如果是學生走警察局有點嚴重」，眼看對方仍沒鬆口，他再擺出官威，「我沒有要威脅，我在衛服部心口司上班」、「要問出你資料問老師就好」。

由於雙方僵持不下，該名公務員半帶威脅道，「我對在學生不是這麼追究，因為畢業後上班執業，參加工會我們會有機會碰面，但我還沒打完，你就回話感覺不是很好，以後你參加PGY訓練就會碰到我。」

▲有鄉民推測，如果是心口司的職員，不會說「問我的部署研發替代役小朋友」，應該會說「司內的研發替代役」。（圖／翻攝自PTT）

面對買家步步進逼，醫科生也相當無奈，苦笑回「好的~抱歉呦，誠心跟您道歉，到時候要給您照顧了。」一席話讓對方更不爽，也直接挑明「我剛問我的部署研發替代役小朋友，他說鏡頭玻璃紅版手維修1500，你就折讓1500，讓我去修好，修好要給我父親用的。」

結果後來又翻盤，公務員改口，「缺點就是出保，手機以後只能在外廠維修，原廠藍寶石鏡頭報價17900，我的研發替代役說，原廠是換整個模組，不是單換玻璃。當然你讓我退也OK，就這樣了，如果不行我只好拜託老師出門了，你們老師會賣科長面子。」

▲最後連老師都搬出來了。（圖／翻攝自PTT）

事件po上網後，掀起巨大的迴響，就有曾在心口司待過的網友，今早向前同事確認，該單位目前並沒有這位科長，也並非在衛福部本部任職，疑為國健署員工，「不只用公務員的職位威脅，假冒單位嫁禍他人更是不齒。」而目前原po也表示，已投衛福部政風處，大家放心。

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