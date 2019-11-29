想念只加胡椒鹽！他批「加醬鹽酥雞＝出來亂」：甜不辣也難吃　掀網論戰

▲原PO說他還是喜歡只加胡椒鹽的鹽酥雞。（示意圖／記者姚南宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

鹽酥雞是台灣人氣小吃，香氣四溢加上酥脆多汁的口感，往往讓人想到就流口水。一名網友日前發文，說以前買鹽酥雞都沒有加醬，單純灑胡椒鹽，「現在都一堆加醬邪門歪道出來亂，炸的皮都被醬用軟惹」，連甜不辣都難吃。原PO忍不住問卦，鹽酥雞到底要加醬還是只加胡椒鹽比較好。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「鹽酥雞要加醬還是只加胡椒鹽ㄚ？」文中表示，「現在有個問題啦！以前買鹽酥雞都沒有加醬，單純撒胡椒鹽的年代真的很棒，現在都一堆加醬邪門歪道出來亂」，說炸物的皮都被醬弄軟了，而且本來被炸得澎澎的甜不辣，一塗醬就軟掉、變得很難吃，「到底要加醬還是胡椒鹽啦？」

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▲原PO問卦，到底鹽酥雞加醬跟加胡椒鹽哪個比較好。（示意圖／記者周宸亘攝）。

看到貼文後，不少網友紛紛認同原PO，「加醬是哪裡的邪教= =」、「當然加胡椒鹽呀」、「誰家會加醬的= =」、「加醬嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔歐」、「加醬是哪個離島的妖術」、「百頁加醬不錯吃，但甜不辣就完全不行」、「加醬濕濕黏黏的噁心」、「都叫鹽酥雞了，加醬酥個屁」、「你是買鹽酥雞還是醬軟雞」、「鹽酥雞加醬？」

但也有人認為，「蒜頭加爆好嗎（蒜頭不要炸過）」、「醬的有些超好吃，喜翻」、「應該會問要不要加吧！說不要加就好了」、「加醬才是正常的吧，配上蒜頭超好吃」、「加醬&蒜頭，很好吃阿」、「吃過塗蒜蓉醬的，非常好吃」、「要看他們家醬料怎麼調的，還有水分比例」、「我都加梅粉，梅粉派的站出來！」

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