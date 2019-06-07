「算哪門子的洩題」　賴中強：這不正是總統參選人的考題嗎？

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

2020民進黨總統初選電視政見發表會將在8日舉行，而提問人之一的台灣公民陣線發起人賴中強卻在臉書先公布提問內容，引起外界議論是否有「洩題」的疑慮。賴中強回應，這是嚴重的汙衊，這算哪門子的「洩題」、「希望兩位參選人在充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應我們的提問」。他也認為「這不正是總統參選人的考題嗎？」對此，民進黨發言人周江杰表示，正在徵詢相關意見，處理中尚未有定案。

賴中強6日在臉書提早公布民進黨總統初選政見發表會的提問內容，包括「如何解決長年低薪問題？」、「中華民國體制下如何確保台灣自主？」也遭質疑此舉有「洩題」疑慮。但賴中強隨後又發了一則貼文提到，關於公開提問，「希望兩位參選人在充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應我們的提問」。

賴中強說，作為台灣公民運動的長期參與者，獲邀出任民進黨總統初選政見發表會提問工作，這就是他的考題。他提到，不考機智問答，不考臨場反應，就是要考給總統蔡英文與前行政院長賴清德團隊兩天的時間，「充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應」以下具體問題：是否贊成比照日韓預告作法大幅提高基本工資？是否贊成減縮外勞人數，引導產業加速自動化升級？是否贊成修改國籍法，明確界定只有台灣人民才是我國國民？

賴中強表示，他知道這兩天一定有許多工商團體的壓力，甚至中國大陸的壓力進到蔡、賴幕僚陣營，施加各種影響力，要兩位參選人對這三題說不。但他認為，這樣的考題，更接近台灣總統決策所面臨的真實狀況。希望兩位總統參選人兩天後，向國人報告他們「深思熟慮，與幕僚團隊討論後」的結論。「這不正是總統參選人的考題嗎？」

賴中強說，在多家媒體報導中使用「洩題」一詞，「這是嚴重的汙衊」。他解釋，「洩題」是指主考官舞弊的行為。他光明正大公告周知要兩位參選人「充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應」，「這算哪門子的洩題」。

賴中強提及，從頭到尾，接到民進黨五封關於政見會提問接洽的信，所有的提問注意事項就是「1.提問人每人提問兩分鐘，候選人回答各四分鐘，共進行三輪。2.提問順序依序為鄒景雯、賴中強、梁永煌。3.提問之問題雙方候選人都必須回答，提問人也不能針對個別候選人提問。」何來「已有約束」與「違約」？