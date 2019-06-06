蘇貞昌力挺蔡英文「給她多點時間」　喊話賴清德：你台南市長也做2屆

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，6日一同南下高雄，兩人在鏡頭前互相大讚對方政績、還不時交頭接耳，互動相當熱絡，蘇貞昌更直接喊話，希望大家給蔡英文「多一點時間做事」，而被問到王金平批評藍營總統初選「很奇怪」、決定不參加時，蔡英文露出一抹神秘微笑說，「這是國民黨的家務事，我們不便評論」。

▲蘇貞昌喊話，要外界「給蔡英文多點時間」。（圖／記者吳奕靖攝）

蔡英文和蘇貞昌下午一同到高雄國訓中心，視察2020東京奧運備戰情形，蔡英文被問到自己在高雄的民調還領先市長韓國瑜時，當場大讚蘇貞昌「衝衝衝」、做事非常有效率。蘇貞昌則舉自己當台北縣長時為例子，「我當兩屆縣長、完成許多政績建設，到現在都還被稱讚、被懷念」。

▲蘇貞昌和蔡英文不時交頭接耳、互動熱絡。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇貞昌接著話鋒一轉，提到「清德兄做台南市長，也是做兩屆」，認為地方縣市長都必須有兩屆的時間做事，而總統領導國家更是重大，當場呼籲「給小英多一點時間」，表態力挺。而蔡英文被問到王金平批評藍營總統初選方式「很奇怪」時，先是露出一抹神秘笑容、跟蘇貞昌對看了一眼，才說「這是國民黨的家務事，我們不便評論」。

媒體再繼續問蔡英文，民進黨總統初選會不會出現王金平所說的「很奇怪」狀況？蔡英文則表示，民進黨的傳統是初選完之後，就會迅速整合，「黨會恢復團結」。

▲蘇貞昌隔空喊話賴清德「台南市長也是做兩屆」、要大家多給小英時間。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）