感謝賴清德主張赦扁　陳水扁：有人忘了特赦是總統的憲法特權

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德3日接受媒體專訪時曾表示，他支持特赦前總統陳水扁有2個條件，第一，要完備法律，第二，扁家要清楚說明，並向社會大眾道歉。對此，陳水扁7日在臉書表示，感謝賴清德主張特赦他，從未迴避，也沒有改變過立場，「不像有人初一十五不一樣，不敢面對，甚至推給社會共識，而忘了特赦是總統的憲法特權！」

陳水扁表示，賴清德特赦他的主張從未改變過，「阿扁要對家人發生的事情跟社會道歉並講清楚，這是天經地義的事，沒有不對。」他也在2008年記者會公開道歉過，2009年第二本獄中書《關不住的聲音》第50封阿扁寫給陳前總統的一封信（頁284）也向人民、黨和支持者道歉了。

陳水扁引述賴清德受訪時說的話，他強調賴清德所言沒有不對。賴清德說，這一次出來參選總統，並不是為了要赦扁才來登記參選，是在台南市市長任內應議員質詢的時候，講出支持特赦這樣的話，當時包括時任高雄市長的陳菊、星雲法師、甚至於前總統馬英九也都考慮特赦阿扁。

賴清德說，陳水扁從政這麼多年，不管是台北市長、立法委員、或是擔任總統，對台灣還是有貢獻，因此，這個事情一定要解決，包括扁的審判的程序受到不公正的待遇，且已被關了6年多，如果法律程序完備、阿扁也願意就他家庭發生的事情跟社會道歉，然後講清楚，他覺得應該可以來解決特赦。

陳水扁提到，感激賴清德的特赦阿扁主張，從未迴避，也沒有改變過，「不像有人初一十五不一樣，不敢面對，甚至推給社會共識，而忘了特赦是總統的憲法特權！」