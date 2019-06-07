為何有一群人死命挺韓國瑜？　胡幼偉：他們以前只是「工具」…





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選中颳起「韓流」，至今仍有一批死忠韓粉支持他。前行政院發言人胡幼偉6日表示，為什麼那麼多人死命挺韓國瑜？因為這些人過去只能被當作是「工具」，現在終於有了名號，成了僅次於男主角韓國瑜的主要配角，「能不興奮嗎？」

「剛才有人問我，高雄那些地氣族到底為什麼這麼死命挺老韓？我說，其實也很簡單。」胡幼偉6日在臉書上表示，過去二、三十年來，這些人基本上只是被民進黨或國民黨當成是「工具」，用來造就政治人物霸業的工具，且是一群沒有名號、沒有主體性、在政治舞台上永遠只是龍套配角，選舉時才被拉來做臨時演員的人。

胡幼偉表示，「但現在，終於，他們變成有名號，僅次於男主角老韓的主要配角了！那你說，他們能不興奮嗎？」過去有誰會聽這群人講話？在政治的影響力方面，有這群人說話的份嗎？現在他們要從臨時演員變成主要配角了，甚至變成政局的主導者了，「那過不過癮，爽不爽？」而這也是他比較同情地氣族的原因。

胡幼偉說，「幫你們搖旗吶喊幾十年，也該輪到我們來呼風喚雨，喊水會結凍了吧！」這也是為什麼他們不支持鴻海董事長郭台銘、為什麼要講「非韓不投」這種狠話的原因。

▼胡幼偉談為什麼有一群人死命挺高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）