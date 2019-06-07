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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德8日政見會登場　《ETtoday新聞雲》全程直播

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▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將正面交鋒。《ETtoday新聞雲》從下午2點至3點半也將全程直播。

民進黨8日將舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強。

電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

針對政見會，蔡英文及賴清德雙方達成「四不共識」，第一，錄影過程不穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物，第二，不穿插候選人個人之競選廣告，第三，發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明，第四，雙方不動員支持者到場。政見發表會結束後，兩人也預計舉辦會後記者會。

民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文表示，「當對手大規模上街頭造勢的同時，我們兩位參選人正在為台灣下一波挑戰擘劃未來，一場理性不激情、務實不矯情的政見會，才能見證我國民主政治發展的進程」，此外，他也呼籲雙方陣營及支持者，6月7日零時起禁止廣告宣傳活動、不教導支持者謊報資訊、不要回答支持非本黨的參選人。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,政見會,電視政見會,2020大選

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