表態力挺蔡英文！林右昌讚：有史以來最支持基隆的總統

▲林右昌。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

繼行政院長蘇貞昌6日表態力挺總統蔡英文後，基隆市長林右昌7日受訪時也表態支持小英，大讚她是有史以來最支持基隆的總統。

蘇貞昌6日透過臉書表示，領導國家要做很多興革，這一陣子，蔡總統的成績漸漸被看見，所以，「我誠摯地懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚。」

蔡英文7日至基隆參加端午節活動，林右昌陪同總統受訪時被問到是否也支持小英連任，他對此表示，總統是一件很辛苦的工作，很多事情只能做不能說，很多事只能忍不能反駁，只有承擔，他看到蔡總統任內努力內政，更重要的國家安全、台灣國際地位上、全球經濟上，蔡英文都非常努力。

林右昌指出，他想國人應該有感受到，蔡英文是有史以來最支持基隆的總統，三年多來中央給基隆的支持超過兩百億元，這是三十年來沒有過的事情，如果大家覺得在林右昌任內基隆有進步，一大半功勞要肯定歸功於蔡總統支持，沒有小英基隆不可能蛻變。

林右昌喊話，「希望蔡總統有機會繼續領導我們，給基隆支持，讓基隆的蛻變和重生在蔡總統手上完成，蔡總統今天來基隆慶端午，六十年來從來沒有過，唯一一次，人民熱情回應，我想已經展現基隆市民心中的想法」。