蔡英文平安夜發聲！向亡者、家屬致哀：謝謝大家沒放棄善意

記者柯振中／綜合報導

北捷台北車站、中山商圈近日發生隨機砍人事件，引發社會高度關注。前總統蔡英文透過公開發言表示，她理解許多人心中充滿擔憂與沉重情緒，並向傷亡民眾及其家屬致上最深切的哀悼與關心，同時呼籲社會在動盪時刻彼此扶持、守住希望。

蔡英文也特別感謝在第一線守護人民的警察、消防、醫師與護理人員，肯定他們在艱難時刻的付出與辛勞。她同時向每一位努力照顧彼此的台灣人致謝，認為正是這份未曾放棄的善意與信任，讓社會能在風雨中持續前行，「謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。」

向傷者致哀

她表示，在此時刻，期盼大家都能平安，也祝福所愛的人安好。對於台灣正面臨的挑戰，她希望社會能穩住腳步，逐步走回平靜，讓人心重新獲得安定。

蔡英文強調，台灣長久以來就是在困難中前進的社會，每當遭遇考驗，人民總能選擇相互扶持，這份凝聚力是台灣最重要的力量來源。

在不安時守住希望

她指出，在不安的時候，選擇守住希望尤為重要。這不只是對未來的期待，更是彼此支持、共同承擔的信念。蔡英文最後祝願，今晚的每一個人都能心安順遂，也期盼明天的台灣，依然能保持溫柔而堅強的步伐，持續向前。

▲北捷台北車站、中山商圈日前發生隨機砍人案，蔡英文平安夜發聲。（圖／翻攝臉書／蔡英文）